Μέση Ανατολή: Σιγήσαν τα όπλα - Σε ισχύ η εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ

Σε ισχύ τέθηκε την Παρασκευή στις 16:00 η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, έπειτα από ένα δραματικό 24ωρο σφοδρών εχθροπραξιών που απείλησε να τινάξει στον αέρα την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία στην περιοχή .

Η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ και τη συμμετοχή του Ιράν, αποτελεί μια κρίσιμη ανάσα για τη Μέση Ανατολή, αν και η επόμενη μέρα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Αιματοκύλισμα μέχρι την τελευταία στιγμή

Η συμφωνία επισφραγίστηκε με φόντο σφοδρές συγκρούσεις που συνεχίστηκαν μέχρι και τα τελευταία λεπτά πριν από την προθεσμία.

Απώλειες στον Λίβανο: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων λίγες ώρες πριν από την έναρξη της εκεχειρίας.

Πλήγμα στον ισραηλινό στρατό: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον άρματος μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διεμήνυσε ότι οι δυνάμεις του IDF θα παραμείνουν προς το παρόν στη νότια ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου, προειδοποιώντας με άμεση και σκληρή απάντηση σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας.

Εμπλοκή στις συνομιλίες της Ελβετίας

Παρά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στο πεδίο, το διπλωματικό σκέλος της συμφωνίας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Οι προγραμματισμένες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας αναβλήθηκαν επ' αόριστον Reuters.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να καθυστερήσει την αναχώρησή του για τη Γενεύη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τεχεράνη αξίωσε πρόσθετες, δεσμευτικές εγγυήσεις για τον πλήρη και μόνιμο τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, προτού συναινέσει στην εξειδίκευση της 60ήμερης μεταβατικής συμφωνίας.

Μια ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα

Η εκεχειρία στον Λίβανο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνδέεται άμεσα με μια ευρύτερη, παρασκηνιακή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η επιτυχία ή η κατάρρευση αυτής της εκεχειρίας θα κρίνει αν η Μέση Ανατολή θα οδηγηθεί σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση ή σε μια νέα, ακόμα πιο ανεξέλεγκτη φάση περιφερειακού πολέμου.

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