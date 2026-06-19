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GOSSIP - LIFESTYLE

To σόι σου: Ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία μετά από σανιδιά που έφαγε από τον Μιχάλη

σοι
clock 17:00 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Το Σόι σου";

Επεισόδιο 54: «Κενά μνήμης» –  Τι μπορεί να συμβεί όταν ο Χαμπέας φάει κατά λάθος μια γερή σανιδιά στο κεφάλι από τον Μιχάλη; Οικογενειακός πανικός! Μετά το ατύχημα, ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία και αρχίζει να μπερδεύει πρόσωπα, συζητήσεις κι αποφάσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η οικογένεια, τρομοκρατημένη προσπαθεί να τον συνεφέρει με κάθε πιθανό τρόπο: κομπρέσες, λεμόνια, γιατροσόφια και συμβουλές του internet.  Στο μεταξύ, μέσα στην αναστάτωση, εγκρίνονται εκδρομές, υποσχέσεις και αυξήσεις που κανείς δεν περίμενε. Όσο όλοι τρέχουν πάνω κάτω ανήσυχοι, ο Χαμπέας αποδεικνύει πως ακόμα και με κενά μνήμης μπορεί να κάνει το σπίτι άνω κάτω — χωρίς καν να το θέλει!

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