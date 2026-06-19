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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε η αυλαία στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου

γκιωνησ
clock 18:38 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και μια σημαντική αθλητική προσωπικότητα της χώρας μας άνοιξε η αυλαία των δράσεων στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
Με υψηλό προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Γκιώνη των 6 παρουσιών σε Ολυμπιακούς αγώνες στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) ξεκίνησε η 1η βδομάδα στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στα παιδιά για το άθλημα του, τις συνθήκες προετοιμασίας, τον αθλητικό προσανατολισμό των νεαρών φίλων και τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Με μεγάλο ενδιαφέρον τα παιδιά όχι μόνο άκουσαν τον πρωταθλητή μας αλλά έλυσαν και τις απορίες τους μέσα από τις πολλές ερωτήσεις που του έκαναν.
Παράλληλα μετά το τέλος της συζήτησης ο Παναγίώτης Γκιώνης έπαιξε πινγκ πονγκ με μαθητές και μαθήτριες του Camp.
Τον καλύτερο διαχρονικά Έλληνα παίκτη του πινγκ πονγκ καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης ενώ τον τίμησε με αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά του στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.
Το Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού άνοιξε άλλο ένα κύκλο προσφοράς πολύπλευρης αθλητικής ενασχόλησης για αθλήματα και δραστηριότητες σάλας που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να παίξει , να αθληθεί και να γνωρίσει βιωματικά τουλάχιστον 10 διαφορετικά αθλήματα εσωτερικού χώρου.
παιδια
Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο camp να περάσουν ευχάριστες και δημιουργικές εβδομάδες στους χώρους του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού.
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