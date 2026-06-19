Άνοιξε η αυλαία στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου

Με υψηλό προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Γκιώνη των 6 παρουσιών σε Ολυμπιακούς αγώνες στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) ξεκίνησε η 1η βδομάδα στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου.

Με υψηλό προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Γκιώνη των 6 παρουσιών σε Ολυμπιακούς αγώνες στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) ξεκίνησε η 1η βδομάδα στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου.

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και μια σημαντική αθλητική προσωπικότητα της χώρας μας άνοιξε η αυλαία των δράσεων στο I ndoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου σ το Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και μια σημαντική αθλητική προσωπικότητα της χώρας μας άνοιξε η αυλαία των δράσεων στο I ndoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου σ το Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στα παιδιά για το άθλημα του, τις συνθήκες προετοιμασίας, τον αθλητικό προσανατολισμό των νεαρών φίλων και τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Με μεγάλο ενδιαφέρον τα παιδιά όχι μόνο άκουσαν τον πρωταθλητή μας αλλά έλυσαν και τις απορίες τους μέσα από τις πολλές ερωτήσεις που του έκαναν.

Παράλληλα μετά το τέλος της συζήτησης ο Παναγίώτης Γκιώνης έπαιξε πινγκ πονγκ με μαθητές και μαθήτριες του Camp.