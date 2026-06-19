Καλέσα: Έφυγε η Χρυσή Βαμβουκάκη - Η γυναίκα που έχασε γιο, γαμπρό και αδελφή μέσα σε λίγους μήνες

Απανωτά είναι τα σκληρά χτυπήματα της μοίρας για την οικογένεια Βαμβουκάκη στα Άνω Καλέσα του δήμου Μαλεβιζίου, καθώς σε διάστημα 10 μηνών έχουν χαθεί 4 άτομα μέσα από το ίδιο σπίτι.

Η Χρυσή Βαμβουκάκη (χήρα Γεωργίου) έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 19/06/26.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχε χάσει δικά της πρόσωπα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ αυτών των απωλειών που συγκλόνισαν την οικογένεια, ήταν και ο αιφνίδιος θάνατος του γιου της Σαράντου Βαμβουκάκη τον Αύγουστο του 2025 από ανακοπή καρδιάς, γεγονός που επιβάρυνε το κλίμα οδύνης στο στενό συγγενικό της περιβάλλον.

Ακολούθησε ο χαμός του αγαπητού γαμπρού της (συζύγου της κόρης της Καίτης) Γιώργου Μυρθιανού και έπειτα η απώλεια της μοναδικής αδερφής της Μαρίας.

Το πένθος στα Καλέσα

Η απώλεια της Χρυσής Βαμβουκάκη έρχεται να κλείσει έναν κύκλο βαθιάς θλίψης για το χωριό. Οι μαζικές και απρόσμενες απώλειες μελών της ίδιας οικογένειας (γιου, γαμπρού, αδερφής) μέσα σε λίγους μήνες αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και συγκίνησης για ολόκληρη την κοινωνία του Μαλεβιζίου, η οποία στέκεται στο πλευρό της κόρης, της νύφης, των εγγονιών και των συγγενών.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Άνω Καλέσα. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11.00 το πρωί.

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