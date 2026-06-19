Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας λέει πως η χώρα πρέπει να δωρίσει νησιά στον Έλον Μασκ (βίντεο)

Η Αυστραλή δισεκατομμυριούχος Gina Rinehart πρότεινε η χώρα της να προσφέρει δωρεάν γη σε εταιρείες του Elon Musk, με στόχο τη δημιουργία εγκαταστάσεων για την κατασκευή και εκτόξευση δορυφόρων της SpaceX στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Η πρόταση παρουσιάστηκε σε επιχειρηματικό συνέδριο, όπου η Rinehart άσκησε έντονη κριτική στην κρατική γραφειοκρατία, τους φόρους και τις ομοσπονδιακές ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν ομοσπονδιακά υπουργεία που, όπως ανέφερε, επικαλύπτονται με αρμοδιότητες των πολιτειών, ώστε να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες.

Η επικεφαλής της Hancock Prospecting, η οποία φέρεται να έχει επενδύσει σημαντικό ποσό στη SpaceX, εκτίμησε ότι ο Έλον Μασκ χρειάζεται νέες τοποθεσίες για την επέκταση των δραστηριοτήτων του. Όπως είπε, αραιοκατοικημένα ή ακατοίκητα νησιά κοντά στο Townsville θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για διαστημικές υποδομές, χάρη στις καιρικές συνθήκες και τη γεωγραφική τους θέση.

Australia’s richest woman Gina Rinehart has called for the Australian government to work with @elonmusk to set up SpaceX launch sites in Australia pic.twitter.com/yQRkrpPVtf — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) June 18, 2026





Στην πρότασή της αναφέρθηκαν νησιά όπως τα Magnetic, Rattlesnake, Acheron, Palm, Orpheus και Pelorus. Η Rinehart υποστήριξε ότι μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για Αυστραλούς αποφοίτους, ερευνητές και εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, ενώ οι εκτοξεύσεις δορυφόρων θα μπορούσαν να εξελιχθούν και σε τουριστικό πόλο έλξης.

Παράλληλα, η επιχειρηματίας πρότεινε η ίδια περιοχή να φιλοξενήσει βιομηχανίες προηγμένης τεχνολογίας, όπως παραγωγή μικροτσίπ από την Ταϊβάν, αλλά και αμυντικές εταιρείες από το Ισραήλ που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τεχνολογίες drones και συστήματα αεράμυνας.

Η Rinehart παρουσίασε το βόρειο Κουίνσλαντ ως μια πιθανή νέα τεχνολογική και βιομηχανική ζώνη, υποστηρίζοντας ότι η Αυστραλία θα μπορούσε να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις προσφέροντας γη, υποδομές και φορολογικά κίνητρα αντί για αυξημένη κρατική παρέμβαση.

Πηγή: Guardian

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