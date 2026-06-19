Ευρωκοινοβούλιο: «Όχι» στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Απέρριψε, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με τη φορολογία των προϊόντων καπνού, ζητώντας ουσιαστικά την απόσυρσή της και στέλνοντας, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς με γνώση των εξελίξεων, σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Κομισιόν.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την αποτυχία εξεύρεσης κοινά αποδεκτού συμβιβαστικού κειμένου μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η πρόταση που είχε κατατεθεί από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) απορρίφθηκε οριακά, με διαφορά μόλις 12 ψήφων. Αντίθετα, το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 439 ψήφους κατά και 181 υπέρ.

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου για την υιοθέτηση σχετικών αποφάσεων απαιτείται ομοφωνία των κρατών-μελών.

Τα βασικά μηνύματα της ψηφοφορίας

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε, με βάση γνώστες της όλης διαδικασίας, την ύπαρξη ευρείας διακομματικής επιφύλαξης απέναντι σε προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Πολλοί ευρωβουλευτές, μάλιστα, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις ορισμένων μέτρων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου, καθώς και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εθνικές αγορές των κρατών-μελών.

Το Συμβούλιο

Παράλληλα, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι συνάδει με τη στάση που έχει διαμορφωθεί και στο Συμβούλιο, όπου καταγράφονται σημαντικές επιφυλάξεις απέναντι σε οριζόντιες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει ή ανακόπτει πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα, μετά και τη συζήτηση για τα «Περιβάλλοντα Χωρίς Καπνό». Η εξέλιξη αυτή αναμένεται, με βάση εκτιμήσεις, να επηρεάσει και τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και η επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (TPD).

Η Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι έχει ήδη θεσπίσει πλαίσιο φορολόγησης και ρύθμισης για όλες τις κατηγορίες προϊόντων καπνού και νικοτίνης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Η προσέγγιση αυτή προβάλλεται από ορισμένες πλευρές ως πιθανή βάση αναφοράς για τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ευρωπαϊκού πλαισίου στο μέλλον.

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