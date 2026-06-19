Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από πρόσκρουση σε κιγκλιδώματα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος οδηγός μηχανής, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία της και να προσκρούσει σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο το πλήρωμά του διαπίστωσε τον θάνατο του αναβάτη.

Στο σημείο του δυστυχήματος, βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας, που διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

(φωτογραφία αρχείου)

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