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Eλληνίδου για Αλεξάνδρου: "Δεν θα τον άφηνα μόνο του με άντρα, την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες"

αλεξανδρου
clock 19:00 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ζευγάρι και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους.  Η ίδια αποκάλυψε στην Κόνι Μεταξά ότι δεν θα άφησε τον σύντροφό της μόνο του με ένα άνδρα.

«Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες “είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά” με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

@madtv Με ποια celebrity δεν θα άφηνε η @Ria Ellinidou το σύντροφό της μόνο; 👀 🎬 #MadVMA26 Έρχονται στο MEGA 01/07 στις 21:00 Καλοκαίρι on air by @Kotsovolos 🏖️ #kotsovolos #ksummer #MadVMA #ΔΕΗ @Konnie Metaxa @mariannagrfld ♬ original sound - Mad TV

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