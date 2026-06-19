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ΚΡΗΤΗ

Κρητικό ''χρώμα'' στο νέο ΔΣ του Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου

εξαγωγες ελαιολαδο
clock 18:42 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με μέλη και από την Κρήτη στελεχώνεται το νέο  ΔΣ του Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου. 

Σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για το ελληνικό ελαιόλαδο συνήλθε η ΓΣ του Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου – ΣΥΠΕΤΕΕΛ και εξέλεξε το πρώτο τακτικό ΔΣ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδιότητα                          Ονοματεπώνυμο                                                                   Εταιρεία

Πρόεδρος                      ΦΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Λακωνία)

Αντιπρόεδρος              ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΕΛΑΣΙΟΝ Α.Ε. (Λασίθι)

Γενική Γραμματέας     ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HELLAS OIL A.E. (Ηλεία)

Ταμίας                           ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ Α.Ε. (Λέσβος)

Μέλος Δ.Σ.                   ΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    MOLON LAVE A.E. (Λακωνία)

Μέλος Δ.Σ.                   ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΣΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ε.Π.Ε. (Κορινθία)

Μέλος Δ.Σ.                  ΤΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.    ΤΑΓΑΡΗ Α.Ε. (Ηλεία)

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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο                                Εταιρεία

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ               ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ μον. ΙΚΕ «GLOBAL UNITED TRADE μον. ΙΚΕ» (Ηράκλειο)

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ               ΒΟΛΙΩΤΗΣ FAMILY Α.Ε. (Μαγνησία)

ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ            ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Σάμος)

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   ΚΤΗΜΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΙΚΕ (Αττική)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Λασίθι)

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Λέσβος)

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                    Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ (Λακωνία)

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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο                          Εταιρεία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΓΗΣ ΕΡΓΟΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ (Ηλεία)

ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Ηράκλειο)

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Λακωνία)

Τα 41 αρχικά μέλη του ΣΥΠΕΤΕΕΛ εκπροσωπούν περί τους 90.000 τόνους χύμα και 10.000 τυποποιημένου ελαιολάδου, δηλαδή περίπου το 40% μιας μέσης ελληνικής παραγωγής. 

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