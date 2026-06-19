ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Λ. Δημοκρατίας και στις οδούς Μηνά Γεωργιάδη και Σκλαβόκαμπου, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.



Από την Δευτέρα 22/6/26 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:



-Στο ρεύμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως και την συμβολή της με την οδό Χαριλάου Τρικούπη. Το ρεύμα καθόδου θα είναι κλειστό. Η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά.



-Στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου έως την Σκλαβοκάμπου και



-Στην οδό Σκλαβοκάμπου από την συμβολή της με την οδό Μηνά Γεωργιάδου έως και την συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.



Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ