Οικονόμου: "Υπάρχει μια τάση στην Εκκλησία, που δεν ακούγεται, αλλά είναι ανοιχτή σε ομόφυλες οικογένειες"

Ο Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και παρουσιάσε μια άγνωστη πτυχή για τον τρόπο που λειτουργούν οι εσωτερικές ισορροπίες στους ναούς αναφορικά με τις ομόφυλες οικογένειες

«Παρόλα αυτά να πω πως υπάρχει μια τάση της εκκλησίας, που δεν ακούγεται, γιατί αν ακουστεί είναι πολύ πιθανό να δεχθεί άσχημα πράγματα, πολύ ανοιχτή και αγαπητική, είπε ο ηθοποιός.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση διαμορφώνει και τις προσωπικές του επιλογές για την οικογένειά του, σημειώνοντας:

«O λόγος που εκφέρεται πολύ συχνά από τη μεριά των ανθρώπων της Εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες και ανθρώπους σαν εμάς. Γι’ αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μέρη τέτοια που αγκαλιάζουν μια τάση της Εκκλησίας που είναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική», συμπλήρωσε.

«Ευτυχώς, για την ώρα, δεν ανήκουμε στα δογματικά ζητήματα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος. Όμως, για ένα νέο ζευγάρι που έχει κάνει τον πολιτικό γάμο, υπάρχει μια οδηγία από την εκκλησία ότι δεν μπορεί να βαπτίσει το παιδί του»

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