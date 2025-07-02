Οι ξηροί καρποί που είναι πλούσιοι σε πρωτεΐνη!

Για πολλούς αθλητές, οι ξηροί καρποί είναι το ιδανικό σνακ πριν ή μετά την προπόνηση. Αλλά γιατί είναι τόσο δημοφιλείς; Αυτά τα μικρά "δυναμικά πακέτα" είναι γεμάτα πρωτεΐνη, ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, επιδιόρθωση και διατήρηση των μυών.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ξηροί καρποί ίδιοι όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Εδώ παρουσιάζουμε τις τέσσερις πιο πλούσιες σε πρωτεΐνη επιλογές για να εντάξεις στη διατροφή σου, ώστε να υποστηρίξεις την υγεία των μυών σου αυτό το καλοκαίρι.

4 ξηροί καρποί με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

#1 Φυστίκια (7g ανά μερίδα)

Με 7 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28g, τα φυστίκια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Είναι χαμηλά σε υδατάνθρακες, πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες (όπως Ε, Β3 και νιασίνη) και μέταλλα (κάλιο και μαγνήσιο). Με την υψηλή τους περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, βοηθούν στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών και της κυτταρικής φθοράς. Για μέγιστα οφέλη, προτίμησέ τα σε φυσική μορφή ή ως σκόνη, και όχι ως βούτυρο που έχει περισσότερες θερμίδες.

#2 Αμύγδαλα (6g ανά μερίδα)

Τα αμύγδαλα προσφέρουν 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28g, καθιστώντας τα εξαιρετική επιλογή για την κάλυψη των καθημερινών σου αναγκών σε πρωτεΐνη. Φημισμένα ως superfood, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά, και αποτελούν ιδανικό σνακ πριν την προπόνηση ή για να περιορίσεις την πείνα ανάμεσα στα γεύματα.

#3 Κάσιους (4,8g ανά μερίδα)

Αν και περιέχουν λιγότερη πρωτεΐνη (4,8g ανά 28g), η δύναμη των κάσιους βρίσκεται στο υψηλό τους ποσοστό σε μαγνήσιο, το οποίο βοηθά στη σταθεροποίηση της κυτταρικής λειτουργίας και στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης με την ηλικία. Είναι επίσης πλούσια σε σίδηρο, απαραίτητο για υγιή επίπεδα αιμοσφαιρίνης και μεταφορά οξυγόνου στους μύες κατά την άσκηση.

#4 Φουντούκια (4,3g ανά μερίδα)

Αν και έχουν περισσότερα λιπαρά από άλλους ξηρούς καρπούς, τα φουντούκια προσφέρουν 4,3g πρωτεΐνης ανά 28g. Ξεχωρίζουν για τα καρδιοπροστατευτικά τους οφέλη, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση 50g φουντουκιών μπορεί να μειώσει την κακή χοληστερόλη (LDL) έως και κατά 7,4%. Έτσι, είναι πολύτιμο σνακ όχι μόνο για την απόδοση, αλλά και για τη γενική υγεία.

Πηγή: womenonly.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

