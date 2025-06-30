Κορωνοϊός: Τι να κάνετε αν νοσήσετε για την προστασία των ευάλωτων του περιβάλλοντος σας

Ήπια αυξητική τάση του κορωνοιού έχει παρατηρηθεί από τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές από τα μέσα του Ιουνίου, με τους επιστήμονες να είναι σε επιφυλακή για την πιο πρόσφατη παραλλαγή της Όμικρον που όπως φαίνεται προκαλεί αύξηση κρουσμάτων.

Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να προστατεύουμε τους γύρω μας, ειδικά τις ευάλωτες ομάδες, ακόμα και αν τα κρούσματα κορωνοϊού δεν βρίσκονται στην επικαιρότητα όσο παλαιότερα.

Εάν νοσήσουμε, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα για να περιορίσουμε τη μετάδοση και να διασφαλίσουμε την υγεία των ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο,παρά το γεγονός ότι τα μέτρα για την κόβιντ έχουν αρθεί,σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Αν έχετε κορωνοϊό, μείνετε σε απομόνωση στο σπίτι. Αποφύγετε τις επαφές με άλλα μέλη της οικογένειας, ιδίως με ηλικιωμένους, ανοσοκατασταλμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να βρεθείτε στον ίδιο χώρο με άλλα άτομα (π.χ. για πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους), φορέστε πάντα μια καλά εφαρμοσμένη μάσκα υψηλής προστασίας .Ενθαρρύνετε και τους άλλους να φορούν μάσκα.»

Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά και συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα με βάση το αλκοόλ. Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας.

Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου σας, ανοίγοντας συχνά παράθυρα και πόρτες. Αυτό βοηθά στη μείωση της συγκέντρωσης ιών στον αέρα.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, διακόπτες, τηλέφωνα) με κοινά καθαριστικά ή απολυμαντικά.

Εάν ζείτε με ευάλωτα άτομα, η προστασία τους είναι υψίστης σημασίας:

Περιορίστε στο ελάχιστο τη στενή επαφή. Μην μοιράζεστε αντικείμενα προσωπικής χρήσης (πετσέτες, μαχαιροπίρουνα, ποτήρια).

Διατηρήστε ασφαλή απόσταση (τουλάχιστον 2 μέτρα) από τα ευάλωτα μέλη της οικογένειας.

Εάν εμφανίσουν συμπτώματα, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή εάν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα ή εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για το πότε μπορείτε να επιστρέψετε με ασφάλεια στις δραστηριότητές σας, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ηράκλειο: Τα ζελεδάκια είχαν μέσα κάνναβη - Στο νοσοκομείο τα παιδιά

Κρήτη: Διαλόγους - "φωτιά" για τις κομπίνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως το ekriti

Οικογένεια Καλαθάκη: Παραχωρεί δωρεάν στο Δημόσιο την σχολή τουριστικών επαγγελμάτων