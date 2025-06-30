Οικογένεια Καλαθάκη: Παραχωρεί δωρεάν στο Δημόσιο την σχολή τουριστικών επαγγελμάτων

Σε μία σπουδαία κίνηση που όπως εκτιμάται θα ανεβάσει το επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη και θα προσελκύσει αρκετά νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο, αποφάσισε να προχωρήσει η οικογένεια του γνωστού επιχειρηματία στην εστίαση, Θεόδωρου Καλαθάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, αποφασίστηκε να παραχωρήσουν στο δημόσιο την δομή της εξειδικευμένης σχολής Kappa Studies, καθώς ο ίδιος συνταξιοδοτείται.

Όπως εξήγησε ο κ. Καλαθάκης, η φοίτηση και οι σπουδές των παιδιών που θα επιλέξουν την σχολή θα είναι δωρεάν και αυτό θα προσελκύσει όλα τα παιδιά που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην Κρήτη και τελικά να μείνουν στον τόπο τους.

Εκείνοςμ όπως εξήγησε θα παραμείνει άμισθος διευθυντής της σχολής προκειμένου να ελέγχει τη λειτουργία της και να διασφαλίζει το μέλλον της.

(Ο Θεόδωρος Καλαθάκης (αριστερά) στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη με τον Μανόλη Αργυράκη)

Για την απόφαση αυτή όπως είπε, έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι αρμόδιοι φορείς ακόμα και οι βουλευτές του νησιού.

Μιλώντας την ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Χερσονήσου στον οποίο παραχωρείται η σχολή με την μακρά ιστορία στην εξειδίκευση τουριστικών επαγγελμάτων, συνεχάρη τον επιχειρηματία για την απόφασή του και σχολίασε ότι μένει να ολοκληρωθούν κάποιες λεπτομέρειες ώστε όλο αυτό να πάρει σάρκα και οστά.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιανού υπουργείου είναι αρμοδιότητα έτσι ώστε να γίνει και η σχετική συνάντηση με την αρμόδια υπουργό.

Ο Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, σχολίασε από την πλευρά του ότι η απόφαση αυτή θα αναδείξει πολλά θέματα και πώς θα έχει πολλαπλά οφέλη.

"Θα αντιμετωπίσει" είπε μεταξύ άλλων "την έλλειψη εργατικού δυναμικού στα ξενοδοχεία" και πως επί της ουσίας "θα είναι ένα φυτώριο για νέους επαγγελματίες αφού οι σπουδές τους θα είναι εντελώς δωρεάν".

