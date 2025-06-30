Επιστροφή στα υπερηχητικά ταξίδια – Η εταιρεία που θα τα επαναφέρει

Όταν το Concorde καθηλώθηκε στο έδαφος το 2003, λόγω οικονομικών προβλημάτων και μιας φονικής συντριβής σε διάδρομο προσγείωσης στο Παρίσι, φαινόταν να είναι το τέλος για τα υπερηχητικά ταξίδια. Δεν προέκυψε τίποτα για να το αντικαταστήσει.

Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα των αεροπορικών ταξιδιών κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με πολλές διαδρομές να γίνονται πιο αργές τα τελευταία χρόνια, λόγω συμφόρησης και ανεπάρκειας στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και εκτροπών λόγω συρράξεων.

Αλλά, ένας πρώην μηχανικός λογισμικού της Amazon, ονόματι Μπλέικ Σολ, ίδρυσε μια εταιρεία για να το αλλάξει αυτό. Πριν από μια δεκαετία, λάνσαρε την Boom Supersonic, στοιχηματίζοντας ότι η νεοσύστατη επιχείρησή του με έδρα το Ντένβερ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γοητεία των υπερταχέων ταξιδιών – μια επιθυμία που δεν έχει ποτέ σβήσει εντελώς, παρά τις οικονομικές και πρακτικές προκλήσεις που έβαλαν τέλος στην σχεδόν 30ετή πορεία του Concorde. Ο Σολ βλέπει έναν κόσμο όπου τα υπερατλαντικά επαγγελματικά ταξίδια μετ’ επιστροφής συμβαίνουν σε μία μόνο ημέρα.

«Η σκέψη ήταν, “η υπερηχητική πτήση θα ήταν προφανώς υπέροχη, αλλά κανείς δεν το κάνει, επομένως πρέπει να είναι αδύνατη”», δήλωσε ο 44χρονος διευθύνων σύμβουλος σε πρόσφατη συνέντευξη. «Δεν είναι αλήθεια».

Προηγούμενες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου του Concorde, απέτυχαν λόγω κακοσχεδιασμένων επιχειρηματικών μοντέλων ή άλλων οργανωτικών προβλημάτων, καθώς οι μεγάλες αεροδιαστημικές εταιρείες αγωνίζονταν να στραφούν στην κατασκευή νέων ειδών προϊόντων. Η τεχνολογία που απαιτείται για την επίτευξη υπερηχητικής πτήσης, υποστήριξε, ήταν διαθέσιμη από την αρχή.

Πρώτη πτήση το 2029

Ο Σολ στοχεύει να πετάξει το πρώτο τζετ της εταιρείας, που ονομάζεται Overture, μέχρι το 2029. Πέρυσι, η Boom ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός εργοστασίου στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, όπου σχεδιάζει να κατασκευάσει το τζετ. Έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός πρωτοτύπου του κινητήρα που θα τροφοδοτεί το Overture.

Οι θαυμαστές του περιλαμβάνουν εξέχοντες επενδυτές σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, πλήθος χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο Ίλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι United, American και Japan Airlines έχουν κάνει προκαταρκτικές παραγγελίες για μελλοντικά αεροπλάνα. Υποστηρίζεται από τον διάσημο επιταχυντή της Silicon Valley, Y Combinator, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της United, Όσκαρ Μουνιόζ, και τον ιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Φιλ Κόντιτ, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Boom.

Ωστόσο, η Boom πρόσφατα έσπευσε να συγκεντρώσει χρήματα. Η αποτίμησή της, που κάποτε πλησίαζε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ήταν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους και η εταιρεία έχει μειώσει τους στόχους συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το περασμένο φθινόπωρο απέλυσε περίπου τους μισούς από τους 260 υπαλλήλους της. Η Boom δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την κατασκευή ενός αεροσκάφους πλήρους μεγέθους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta, Εντ Μπάστιαν, είναι μεταξύ των αμφισβητιών της Boom, αποκαλώντας το αεροσκάφος «ένα πολύ, πολύ ακριβό περιουσιακό στοιχείο» για τους περίπου 75 ταξιδιώτες που αναμένεται να μεταφέρει – ένα κλάσμα ενός τυπικού αεροσκάφους ευρείας ατράκτου. Είπε ότι θυμάται το Concorde ως μια ωραία εμπειρία, αλλά μια εμπειρία στην οποία συμμετείχε μόνο μέσω δωρεάν επιδείξεων, ποτέ με δικά του χρήματα. Δεν έχει σχέδια να αγοράσει αεροσκάφη Overture. «Τους εύχομαι τα καλύτερα», είπε στην Wall Street Journal πριν μερικούς μήνες.

Αυτό δεν αποκαρδιώνει τον Σολ. Αποδίδει την έλλειψη υπερηχητικών ταξιδιών σε μια αεροδιαστημική βιομηχανία που κυριαρχείται από δύο εδραιωμένους παίκτες, την Boeing και την Airbus, οι οποίοι είναι απρόθυμοι να ανατρέψουν τα μακροχρόνια επιχειρηματικά μοντέλα.

Πρώτη πτήση υπό σμίκρυνση

Η εταιρεία νωρίτερα φέτος δοκίμασε ένα μικρότερο πρωτότυπο και εργάζεται για να ετοιμάσει ένα μοντέλο παραγωγής πλήρους μεγέθους για δοκιμές πτήσης έως το 2027.

Το δοκιμαστικό όχημα ΧΒ-1 έφτασε το Mach 1, ή περίπου 1235 χιλιόμετρα την ώρα, την ταχύτητα που απαιτείται για να σπάσει το φράγμα του ήχου.

Ένα προβληματικό θέμα είναι ο θόρυβος που προκαλείται όταν ένα αεροπλάνο ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου. Περνώντας το φράγμα του ήχου δημιουργεί αυτό που αποκαλείται «υπερηχητικός κρότος – sonic boom» από το οποίο ο Σολ εμπνεύστηκε το όνομα της εταιρείας του – Boom.

Ένα άλλο ζήτημα είναι το κόστος. Ενώ ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής με το Concorde κόστιζε πάνω από 10.000 δολάρια τη δεκαετία του 1990, η Boom λέει ότι θα μειώσει το κόστος ανά θέση στο Overture στο ίδιο επίπεδο με μια κανονική καμπίνα business, η οποία κοστίζει περίπου 1.700 δολάρια για πτήση μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου.

Άλλα ζητήματα αφορούν μηχανικά θέματα, όπως η θερμοκρασία τριβής σε τόσο μεγάλες ταχύτητες για τόσο χρόνο, το μεταβαλλόμενο κέντρο βάρους λόγω της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά και η ίδια η σχεδίαση του κινητήρα που θα πρέπει όχι απλά να λειτουργεί αλλά να έχει αξιοπιστία διαρκείας.

Ο Σολ πάντως δηλώνει αισιόδοξος σε κάθε ευκαιρία για αυτό το όραμα ζωής που άρχισε από το υπόγειο του σπιτιού του και παρά τα προβλήματα που έχει συναντήσει παραμένει επικεντρωμένος και διατηρεί την Boom στην πορεία της, χωρίς τα δισεκατομμύρια που άλλοι θεωρούν ότι θα χρειάζονταν.

Πηγή: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

