Το γλυκό της ημέρας: Παγωτό φιστίκι χωρίς ζάχαρη

Υλικά (3 μερίδες)
30 γρ. φιστίκια Αιγίνης, καθαρισμένα
200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
25 γρ. μέλι
1–2 σφηνάκια γάλα
3 μπανάνες, παγωμένες στην κατάψυξη πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία του παγωτού
λίγα φιστίκια Αιγίνης, καθαρισμένα (προαιρετικά, για γαρνίρισμα)
Εκτέλεση
Βήμα 1: Μουλιάζουμε τα φιστίκια Αιγίνης σε νερό για περίπου 30 λεπτά.
Βήμα 2: Τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στο multi μαζί με το γιαούρτι, το γάλα, το μέλι και τις μπανάνες. Χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε κρεμώδες μείγμα.
Βήμα 3: Μεταφέρουμε το μείγμα στην κατάψυξη και το αφήνουμε να παγώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.
Βήμα 4: Βγάζουμε από την κατάψυξη, σερβίρουμε και, αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγα επιπλέον φιστίκια από πάνω.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 167 kcal
Υδατάνθρακες: 16,7 γρ.
Πρωτεΐνη: 9,6 γρ.
Λιπαρά: 7,5 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
