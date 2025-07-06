Το γλυκό της ημέρας: Παγωτό φιστίκι χωρίς ζάχαρη
clock 06:20 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (3 μερίδες)

30 γρ. φιστίκια Αιγίνης, καθαρισμένα

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

25 γρ. μέλι

1–2 σφηνάκια γάλα

3 μπανάνες, παγωμένες στην κατάψυξη πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία του παγωτού

λίγα φιστίκια Αιγίνης, καθαρισμένα (προαιρετικά, για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Βήμα 1: Μουλιάζουμε τα φιστίκια Αιγίνης σε νερό για περίπου 30 λεπτά.

Βήμα 2: Τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στο multi μαζί με το γιαούρτι, το γάλα, το μέλι και τις μπανάνες. Χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε κρεμώδες μείγμα.

Βήμα 3: Μεταφέρουμε το μείγμα στην κατάψυξη και το αφήνουμε να παγώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.

Βήμα 4: Βγάζουμε από την κατάψυξη, σερβίρουμε και, αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγα επιπλέον φιστίκια από πάνω.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 167 kcal

Υδατάνθρακες: 16,7 γρ.

Πρωτεΐνη: 9,6 γρ.

Λιπαρά: 7,5 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

