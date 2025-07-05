ΠΑΡ.10 Απρ 2026 14:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικές μπάρες σοκολάτας χωρίς ψήσιμο
μπάρα, αμύγδαλα
clock 10:11 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (15 μερίδες)

150 γρ. βρώμη

150 γρ. βιολογική πρωτεΐνη αμυγδάλου

2 κ.σ. άγλυκο κακάο

2 κ.σ. μέλι

170 γρ. αμυγδαλοβούτυρο

40 γρ. cranberries χωρίς ζάχαρη

170–180 ml γάλα χωρίς ζάχαρη

35–40 γρ. αμύγδαλα, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε τη βρώμη, την πρωτεΐνη, το κακάο, τα cranberries και τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα.

Βήμα 2: Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατεύουμε το αμυγδαλοβούτυρο με το μέλι. Προσθέτουμε το μείγμα στο μπολ με τα στερεά και αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε όλα μαζί.

Βήμα 3: Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να προκύψει ένα σφιχτό, ενιαίο μείγμα.

Βήμα 4: Στρώνουμε λαδόκολλα σε μικρό ταψί, απλώνουμε το μείγμα και το πιέζουμε με την παλάμη για να στρωθεί ομοιόμορφα.

Βήμα 5: Τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Όταν σταθεροποιηθεί, κόβουμε σε ράβδους.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 378 kcal

Υδατάνθρακες: 61 γρ.

Πρωτεΐνη: 19,6 γρ.

Λιπαρά: 10,7 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.

Πηγή:  newsbeast.gr

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αμύγδαλο Σοκολάτα Ζάχαρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis