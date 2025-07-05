Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικές μπάρες σοκολάτας χωρίς ψήσιμο

Υλικά (15 μερίδες)
150 γρ. βρώμη
150 γρ. βιολογική πρωτεΐνη αμυγδάλου
2 κ.σ. άγλυκο κακάο
2 κ.σ. μέλι
170 γρ. αμυγδαλοβούτυρο
40 γρ. cranberries χωρίς ζάχαρη
170–180 ml γάλα χωρίς ζάχαρη
35–40 γρ. αμύγδαλα, ψιλοκομμένα
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε τη βρώμη, την πρωτεΐνη, το κακάο, τα cranberries και τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα.
Βήμα 2: Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατεύουμε το αμυγδαλοβούτυρο με το μέλι. Προσθέτουμε το μείγμα στο μπολ με τα στερεά και αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε όλα μαζί.
Βήμα 3: Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να προκύψει ένα σφιχτό, ενιαίο μείγμα.
Βήμα 4: Στρώνουμε λαδόκολλα σε μικρό ταψί, απλώνουμε το μείγμα και το πιέζουμε με την παλάμη για να στρωθεί ομοιόμορφα.
Βήμα 5: Τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Όταν σταθεροποιηθεί, κόβουμε σε ράβδους.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 378 kcal
Υδατάνθρακες: 61 γρ.
Πρωτεΐνη: 19,6 γρ.
Λιπαρά: 10,7 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
