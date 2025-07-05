Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικές μπάρες σοκολάτας χωρίς ψήσιμο

Υλικά (15 μερίδες)

150 γρ. βρώμη

150 γρ. βιολογική πρωτεΐνη αμυγδάλου

2 κ.σ. άγλυκο κακάο

2 κ.σ. μέλι

170 γρ. αμυγδαλοβούτυρο

40 γρ. cranberries χωρίς ζάχαρη

170–180 ml γάλα χωρίς ζάχαρη

35–40 γρ. αμύγδαλα, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε τη βρώμη, την πρωτεΐνη, το κακάο, τα cranberries και τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα.

Βήμα 2: Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατεύουμε το αμυγδαλοβούτυρο με το μέλι. Προσθέτουμε το μείγμα στο μπολ με τα στερεά και αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε όλα μαζί.

Βήμα 3: Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να προκύψει ένα σφιχτό, ενιαίο μείγμα.

Βήμα 4: Στρώνουμε λαδόκολλα σε μικρό ταψί, απλώνουμε το μείγμα και το πιέζουμε με την παλάμη για να στρωθεί ομοιόμορφα.

Βήμα 5: Τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Όταν σταθεροποιηθεί, κόβουμε σε ράβδους.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 378 kcal

Υδατάνθρακες: 61 γρ.

Πρωτεΐνη: 19,6 γρ.

Λιπαρά: 10,7 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

