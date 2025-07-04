ΠΕΜ.09 Απρ 2026 09:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Το γλυκό της ημέρας: Μαρμελάδα φράουλα με μαύρο πιπέρι
07:55 | 04/07/2025
newsroom ekriti.gr

Υλικά

1 κιλό φρέσκες φράουλες

750 γρ. ζάχαρη

Το χυμό 1/2 λεμονιού

2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλύντε τις φράουλες και σκουπίστε καλά. Κόψτε τυχόν πράσινες ή ατελείς περιοχές.

Πολτοποιήστε τις φράουλες με έναν πολτοποιητή πατάτας ή με ένα ραβδομπλέντερ σε μια κατσαρόλα.

Περιχύστε με τη ζάχαρη και αφήστε για 1 ώρα να λιώσει, ανακατεύοντας περιστασιακά.

Φέρτε σε βρασμό σε χαμηλή φωτιά και απομακρύνετε τυχόν αφρούς.

Δυναμώστε τη φωτιά και αφήστε να βράσει για 25 λεπτά.

Δοκιμάστε αν η μαρμελάδα έχει πήξει βάζοντας μισό κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδας σε ένα παγωμένο πιάτο, μόλις κρυώσει αν είναι σταθερή είναι έτοιμη, αν όχι αφήστε να βράσει λίγο ακόμα και ελέγξτε ανά 2 λεπτά.

Προσθέστε το χυμό λεμονιού μόλις είναι έτοιμη η μαρμελάδα, ανακατέψτε με το μαύρο πιπέρι και βράστε για 2 λεπτά ακόμη.

Αδειάστε αμέσως σε αποστειρωμένα ζεστά βάζα και σφραγίστε.

Πηγή: vita.gr

Φράουλες Ζάχαρη Λεμόνι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis