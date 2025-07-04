Το γλυκό της ημέρας: Μαρμελάδα φράουλα με μαύρο πιπέρι

Υλικά
1 κιλό φρέσκες φράουλες
750 γρ. ζάχαρη
Το χυμό 1/2 λεμονιού
2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
Πλύντε τις φράουλες και σκουπίστε καλά. Κόψτε τυχόν πράσινες ή ατελείς περιοχές.
Πολτοποιήστε τις φράουλες με έναν πολτοποιητή πατάτας ή με ένα ραβδομπλέντερ σε μια κατσαρόλα.
Περιχύστε με τη ζάχαρη και αφήστε για 1 ώρα να λιώσει, ανακατεύοντας περιστασιακά.
Φέρτε σε βρασμό σε χαμηλή φωτιά και απομακρύνετε τυχόν αφρούς.
Δυναμώστε τη φωτιά και αφήστε να βράσει για 25 λεπτά.
Δοκιμάστε αν η μαρμελάδα έχει πήξει βάζοντας μισό κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδας σε ένα παγωμένο πιάτο, μόλις κρυώσει αν είναι σταθερή είναι έτοιμη, αν όχι αφήστε να βράσει λίγο ακόμα και ελέγξτε ανά 2 λεπτά.
Προσθέστε το χυμό λεμονιού μόλις είναι έτοιμη η μαρμελάδα, ανακατέψτε με το μαύρο πιπέρι και βράστε για 2 λεπτά ακόμη.
Αδειάστε αμέσως σε αποστειρωμένα ζεστά βάζα και σφραγίστε.
Πηγή: vita.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: