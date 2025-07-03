Το γλυκό της ημέρας: Τάρτα με φρέσκες βανίλιες

Γλυκό με φρέσκες βανίλιες

Υλικά για 1 στρογγυλή φόρμα (διαμέτρου 26 εκ., χωρίς τρύπα στη μέση)

200 γρ. καστανή ζάχαρη

200 γρ. βούτυρο, λιωμένο

4 αυγά

1 σφηνάκι κονιάκ

400 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Μια πρέζα αλάτι

Μια πρέζα κανέλα

200 ml γάλα

10 μέτριες βανίλιες, κομμένες στη μέση (χωρίς κουκούτσι)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τη ζάχαρη και το βούτυρο με σύρμα. Συνεχίζοντας το χτύπημα ρίχνουμε ένα ένα τα αυγά και στο τέλος το κονιάκ. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 2-3 λεπτά και προσθέτουμε διαδοχικά το αλεύρι (μαζί με το αλάτι και την κανέλα) και το γάλα. Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και το αδειάζουμε στη φόρμα. Τοποθετούμε μέσα τις κομμένες βανίλιες με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Ψήνουμε για 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά το κέικ και ξεφορμάρουμε.

Tip

﻿Μπορείτε να φτιάξετε το ίδιο ακριβώς γλυκό με φρέσκα δαμάσκηνα τα οποία μοιάζουν με τις βανίλιες. Για την ακρίβεια πρόκειται για δυο διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους φρούτων.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

