Το γλυκό της ημέρας: Μίνι κραμπλ με κεράσια

Υλικά

Μερίδες: 8

Για την επικάλυψη

Για τη γέμιση

40 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.

40 γρ. βρώμη

20 γρ. αμύγδαλο φιλέ

25 γρ. ζάχαρη καστανή

1/8 κουτ. γλυκού αλάτι

45 γρ. βούτυρο ανάλατο, κρύο, σε κομματάκια

1 κουτ. σούπας κορν φλάουρ

30 γρ. ζάχαρη

1/8 κουτ. γλυκού αλάτι

1 λεμόνι, το ξύσμα

½ λεμόνι, τον χυμό

20 γρ. βούτυρο, λιωμένο

200 γρ. κεράσια, κομμένα στη μέση, χωρίς κουκούτσια

Διαδικασία

Βήμα 1

Δουλεύουμε όλα τα υλικά της επικάλυψης με τα χέρια μας ώσπου να γίνει μια ζύμη σαν χοντρά ψίχουλα. Τη βάζουμε στο ψυγείο, ώσπου να έρθει η ώρα για να ψήσουμε τα κραμπλ.

Βήμα 2

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά της γέμισης, εκτός από τα κεράσια, με αυγοδάρτη. Προσθέτουμε τα κεράσια και

ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να καλυφθούν.

Βήμα 3

Μοιράζουμε το μείγμα σε 8 πυρίμαχα σκεύη διαμέτρου 5-6 εκ. ή σε ένα μεγάλο, αν δεν έχουμε. Μοιράζουμε τη ζύμη της επικάλυψης σε κάθε σκεύος. Ψήνουμε τα κραμπλ μας στους 180οC σε φούρνο προθερμασμένο και στις αντιστάσεις, για περίπου 20΄, μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα.

Βήμα 4

Σερβίρουμε τα κραμπλ ζεστά, σκέτα ή με παγωτό βανίλια, κρεμ ανγκλέζ ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Πηγή: cantina.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το γλυκό της ημέρας: Γλυκό του κουταλιού καρπούζι