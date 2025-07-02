ΤΡΙ.07 Απρ 2026 10:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Το γλυκό της ημέρας: Μίνι κραμπλ με κεράσια
κεράσια, κραμπλ, γλυκό
clock 06:20 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Μερίδες: 8

Για την επικάλυψη

Για τη γέμιση

40 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.

40 γρ. βρώμη

20 γρ. αμύγδαλο φιλέ

25 γρ. ζάχαρη καστανή

1/8 κουτ. γλυκού αλάτι

45 γρ. βούτυρο ανάλατο, κρύο, σε κομματάκια

1 κουτ. σούπας κορν φλάουρ

30 γρ. ζάχαρη

1/8 κουτ. γλυκού αλάτι

1 λεμόνι, το ξύσμα

½ λεμόνι, τον χυμό

20 γρ. βούτυρο, λιωμένο

200 γρ. κεράσια, κομμένα στη μέση, χωρίς κουκούτσια

Διαδικασία

Βήμα 1

Δουλεύουμε όλα τα υλικά της επικάλυψης με τα χέρια μας ώσπου να γίνει μια ζύμη σαν χοντρά ψίχουλα. Τη βάζουμε στο ψυγείο, ώσπου να έρθει η ώρα για να ψήσουμε τα κραμπλ.

Βήμα 2

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά της γέμισης, εκτός από τα κεράσια, με αυγοδάρτη. Προσθέτουμε τα κεράσια και
ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να καλυφθούν.

Βήμα 3

Μοιράζουμε το μείγμα σε 8 πυρίμαχα σκεύη διαμέτρου 5-6 εκ. ή σε ένα μεγάλο, αν δεν έχουμε. Μοιράζουμε τη ζύμη της επικάλυψης σε κάθε σκεύος. Ψήνουμε τα κραμπλ μας στους 180οC σε φούρνο προθερμασμένο και στις αντιστάσεις, για περίπου 20΄, μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα.

Βήμα 4

Σερβίρουμε τα κραμπλ ζεστά, σκέτα ή με παγωτό βανίλια, κρεμ ανγκλέζ ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Πηγή: cantina.protothema.gr

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis