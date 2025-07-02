Το γλυκό της ημέρας: Μίνι κραμπλ με κεράσια

Υλικά
Μερίδες: 8
Για την επικάλυψη
Για τη γέμιση
40 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.
40 γρ. βρώμη
20 γρ. αμύγδαλο φιλέ
25 γρ. ζάχαρη καστανή
1/8 κουτ. γλυκού αλάτι
45 γρ. βούτυρο ανάλατο, κρύο, σε κομματάκια
1 κουτ. σούπας κορν φλάουρ
30 γρ. ζάχαρη
1/8 κουτ. γλυκού αλάτι
1 λεμόνι, το ξύσμα
½ λεμόνι, τον χυμό
20 γρ. βούτυρο, λιωμένο
200 γρ. κεράσια, κομμένα στη μέση, χωρίς κουκούτσια
Διαδικασία
Βήμα 1
Δουλεύουμε όλα τα υλικά της επικάλυψης με τα χέρια μας ώσπου να γίνει μια ζύμη σαν χοντρά ψίχουλα. Τη βάζουμε στο ψυγείο, ώσπου να έρθει η ώρα για να ψήσουμε τα κραμπλ.
Βήμα 2
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά της γέμισης, εκτός από τα κεράσια, με αυγοδάρτη. Προσθέτουμε τα κεράσια και
ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να καλυφθούν.
Βήμα 3
Μοιράζουμε το μείγμα σε 8 πυρίμαχα σκεύη διαμέτρου 5-6 εκ. ή σε ένα μεγάλο, αν δεν έχουμε. Μοιράζουμε τη ζύμη της επικάλυψης σε κάθε σκεύος. Ψήνουμε τα κραμπλ μας στους 180οC σε φούρνο προθερμασμένο και στις αντιστάσεις, για περίπου 20΄, μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα.
Βήμα 4
Σερβίρουμε τα κραμπλ ζεστά, σκέτα ή με παγωτό βανίλια, κρεμ ανγκλέζ ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος.
Πηγή: cantina.protothema.gr
