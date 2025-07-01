Το γλυκό της ημέρας: Γλυκό του κουταλιού καρπούζι

Υλικά

1 κιλό φλούδες από καρπούζι, πλυμένες και καθαρισμένες από την πράσινη φλούδα και το κόκκινο μέρος της σάρκας

3 κ.σ. ασβέστης (βρώσιμος, σβησμένος)

3 ½ λίτρα νερό

1 κιλό ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

χυμός από ½ λεμόνι

Εκτέλεση﻿

Βάζουμε γάντια και κόβουμε τις καθαρισμένες φλούδες σε κύβους. Σε μια μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε τα 3 λίτρα νερό και τον ασβέστη και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με σύρμα μέχρι να διαλυθεί τελείως ο ασβέστης. Ρίχνουμε μέσα τις κομμένες φλούδες, ανακατεύουμε ελαφρά και αφήνουμε για μία ώρα.

Γενικά το καρπούζι πρέπει να καλύπτεται εντελώς από το ασβεστόνερο και καλό θα είναι να το ανακατεύουμε ανά διαστήματα. Επίσης, φροντίζουμε να φοράμε πάντα γάντια καθώς ασβέστης μπορεί να μας κάψει, άσχετα αν είναι «σβησμένος».

Σουρώνουμε και ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά, ένα ένα τα κομμάτια της φλούδας, να φύγει όλος ο ασβέστης από πάνω τους. Τα απλώνουμε σε βαμβακερές πετσέτες, για να στεγνώσουν εντελώς. Σε φαρδιά και βαθιά κατσαρόλα βάζουμε το υπόλοιπο νερό και τη ζάχαρη. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά και βράζουμε για 5 λεπτά (από την ώρα που θα ξεκινήσει να κοχλάζει). Βάζουμε στην άκρη το σιρόπι, να κρυώσει για 10 λεπτά.

Ρίχνουμε μέσα τις φλούδες και ζεσταίνουμε ξανά σε μέτρια φωτιά. Βράζουμε για μισή ώρα από τη στιγμή που θα κοχλάσει. Ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού, ανακατεύουμε και τσεκάρουμε την υφή του σιροπιού. Όταν πήξει όσο χρειάζεται, αποσύρουμε και μεταφέρουμε κατευθείαν σε γυάλινα αποστειρωμένα βάζα. Τα κλείνουμε με προσοχή και τα αφήνουμε ανάποδα να κρυώσουν εντελώς.

Tip

Κρατήστε το γλυκό έναν χρόνο στο ντουλάπι, αλλά όταν το ανοίξετε βάλτε το οπωσδήποτε στο ψυγείο. Φροντίστε να το καταναλώσετε μέσα σε έναν μήνα.

Πηγή: iefimerida.gr

