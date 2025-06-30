Το γλυκό της ημέρας: Ζελέ σοκολάτας
ζελέ, σοκολάτα,
clock 06:20 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

300 ml κρέμα γάλακτος

300 ml γάλα

150 γρ. μαύρη σοκολάτα

15 γρ. ζελατίνη σε σκόνη

Εκτέλεση

Βάλτε την κρέμα γάλακτος και το γάλα σε μια κατσαρόλα και αφήστε τα να βράσουν σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας.

Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε τη σοκολάτα και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

Προσθέστε τη ζελατίνη και ανακατέψτε ξανά μέχρι να διαλυθεί εντελώς.

Αδειάστε σε μια φόρμα ή μπολ και βάλτε το στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Πηγή: newsbeast.gr

Ζελέ Σοκολάτα Γάλα
