ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικό κέικ μύρτιλο με frosting γιαουρτιού
κέικ, μύρτιλα, γιαούρτι
clock 11:52 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (5-6 κομμάτια)

100 γρ. φρέσκα μύρτιλα

170 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

2 αυγά

10 γρ. μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

60-70 γρ. αλεύρι Ζέας

1 κ.γ. baking powder

Για το frosting

100 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά

20 γρ. μέλι

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

1-2 κ.σ. φρέσκα μύρτιλα (προαιρετικά για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το μέλι και το εκχύλισμα βανίλιας.

Βήμα 2: Προσθέτουμε το αλεύρι και το baking powder και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Βήμα 3: Μεταφέρουμε το μείγμα σε χαμηλό πυρέξ, στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα.

Βήμα 4: Σκορπίζουμε από πάνω τα μύρτιλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στους 180°C, για 20-25 λεπτά.

Βήμα 5: Όσο ψήνεται το κέικ, φτιάχνουμε το frosting γιαουρτιού, ανακατεύοντας όλα τα υλικά καλά σε ένα μπολ.

Βήμα 6: Όταν ψηθεί το κέικ, το αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά και έπειτα απλώνουμε από πάνω το frosting.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι

Ενέργεια: 220 kcal

Υδατάνθρακες: 41,2 γρ.

Πρωτεΐνη: 27,4 γρ.

Λιπαρά: 11,8 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,7 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κέικ Γιαούρτι Μέλι Κρέμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis