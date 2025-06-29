Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικό κέικ μύρτιλο με frosting γιαουρτιού

Υλικά (5-6 κομμάτια)
100 γρ. φρέσκα μύρτιλα
170 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
2 αυγά
10 γρ. μέλι
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
60-70 γρ. αλεύρι Ζέας
1 κ.γ. baking powder
Για το frosting
100 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά
20 γρ. μέλι
2 κ.σ. χυμός λεμονιού
ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
1-2 κ.σ. φρέσκα μύρτιλα (προαιρετικά για γαρνίρισμα)
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το μέλι και το εκχύλισμα βανίλιας.
Βήμα 2: Προσθέτουμε το αλεύρι και το baking powder και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Βήμα 3: Μεταφέρουμε το μείγμα σε χαμηλό πυρέξ, στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα.
Βήμα 4: Σκορπίζουμε από πάνω τα μύρτιλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στους 180°C, για 20-25 λεπτά.
Βήμα 5: Όσο ψήνεται το κέικ, φτιάχνουμε το frosting γιαουρτιού, ανακατεύοντας όλα τα υλικά καλά σε ένα μπολ.
Βήμα 6: Όταν ψηθεί το κέικ, το αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά και έπειτα απλώνουμε από πάνω το frosting.
Διατροφική αξία ανά κομμάτι
Ενέργεια: 220 kcal
Υδατάνθρακες: 41,2 γρ.
Πρωτεΐνη: 27,4 γρ.
Λιπαρά: 11,8 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
