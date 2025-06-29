Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικό κέικ μύρτιλο με frosting γιαουρτιού

Υλικά (5-6 κομμάτια)

100 γρ. φρέσκα μύρτιλα

170 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

2 αυγά

10 γρ. μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

60-70 γρ. αλεύρι Ζέας

1 κ.γ. baking powder

Για το frosting

100 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά

20 γρ. μέλι

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

1-2 κ.σ. φρέσκα μύρτιλα (προαιρετικά για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το μέλι και το εκχύλισμα βανίλιας.

Βήμα 2: Προσθέτουμε το αλεύρι και το baking powder και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Βήμα 3: Μεταφέρουμε το μείγμα σε χαμηλό πυρέξ, στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα.

Βήμα 4: Σκορπίζουμε από πάνω τα μύρτιλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στους 180°C, για 20-25 λεπτά.

Βήμα 5: Όσο ψήνεται το κέικ, φτιάχνουμε το frosting γιαουρτιού, ανακατεύοντας όλα τα υλικά καλά σε ένα μπολ.

Βήμα 6: Όταν ψηθεί το κέικ, το αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά και έπειτα απλώνουμε από πάνω το frosting.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι

Ενέργεια: 220 kcal

Υδατάνθρακες: 41,2 γρ.

Πρωτεΐνη: 27,4 γρ.

Λιπαρά: 11,8 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,7 γρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικά μπισκότα βρώμης