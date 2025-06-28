Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικά μπισκότα βρώμης

Υλικά (15-20 τεμάχια)
150 γρ. νιφάδες βρώμης
80 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
¼ κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. σόδα μαγειρική
80 γρ. μέλι
2 κ.σ. φυστικοβούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)
2 ασπράδια
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
60 γρ. κουβερτούρα με στέβια σε κομματάκια
Εκτέλεση
Βήμα 1: Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το αλάτι και τη σόδα. Τα αφήνουμε στην άκρη.
Βήμα 2: Σε άλλο μπολ βάζουμε το μέλι, προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο και τα χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να γίνουν κρέμα και να ομογενοποιηθούν.
Βήμα 3: Προσθέτουμε τα ασπράδια και το εκχύλισμα βανίλιας και τα χτυπάμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν.
Βήμα 4: Προσθέτουμε και το μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα.
Βήμα 5: Προσθέτουμε τις νιφάδες βρώμης και την κουβερτούρα με στέβια και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα.
Βήμα 6: Για να φτιάξουμε τα μπισκότα, με ένα κουτάλι σούπας ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα πάνω σε ταψί με λαδόκολλα. Αφήνουμε τουλάχιστον 5 εκ. κενό μεταξύ τους, γιατί απλώνουν στο ψήσιμο. Θα χρειαστείτε δύο ταψιά.
Βήμα 7: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στους 160°C, για περίπου 14 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν.
Βήμα 8: Αλλάζουμε θέση στα ταψιά – το πάνω πάει κάτω και αντίστροφα – ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.
Βήμα 9: Αφήνουμε τα μπισκότα να σταθεροποιηθούν για λίγα λεπτά και τα μεταφέρουμε σε σχάρα μέχρι να κρυώσουν τελείως.
Διατροφική αξία ανά μπισκότο
Ενέργεια: 96 kcal
Υδατάνθρακες: 27,8 γρ.
Πρωτεΐνη: 14,6 γρ.
Λιπαρά: 13,6 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 3,9 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
