Το γλυκό της ημέρας: Πρωτεϊνικά μπισκότα βρώμης

Υλικά (15-20 τεμάχια)

150 γρ. νιφάδες βρώμης

80 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

¼ κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. σόδα μαγειρική

80 γρ. μέλι

2 κ.σ. φυστικοβούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

2 ασπράδια

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

60 γρ. κουβερτούρα με στέβια σε κομματάκια

Εκτέλεση

Βήμα 1: Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το αλάτι και τη σόδα. Τα αφήνουμε στην άκρη.

Βήμα 2: Σε άλλο μπολ βάζουμε το μέλι, προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο και τα χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να γίνουν κρέμα και να ομογενοποιηθούν.

Βήμα 3: Προσθέτουμε τα ασπράδια και το εκχύλισμα βανίλιας και τα χτυπάμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν.

Βήμα 4: Προσθέτουμε και το μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα.

Βήμα 5: Προσθέτουμε τις νιφάδες βρώμης και την κουβερτούρα με στέβια και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα.

Βήμα 6: Για να φτιάξουμε τα μπισκότα, με ένα κουτάλι σούπας ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα πάνω σε ταψί με λαδόκολλα. Αφήνουμε τουλάχιστον 5 εκ. κενό μεταξύ τους, γιατί απλώνουν στο ψήσιμο. Θα χρειαστείτε δύο ταψιά.

Βήμα 7: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στους 160°C, για περίπου 14 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν.

Βήμα 8: Αλλάζουμε θέση στα ταψιά – το πάνω πάει κάτω και αντίστροφα – ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Βήμα 9: Αφήνουμε τα μπισκότα να σταθεροποιηθούν για λίγα λεπτά και τα μεταφέρουμε σε σχάρα μέχρι να κρυώσουν τελείως.

Διατροφική αξία ανά μπισκότο

Ενέργεια: 96 kcal

Υδατάνθρακες: 27,8 γρ.

Πρωτεΐνη: 14,6 γρ.

Λιπαρά: 13,6 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 3,9 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

