ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Το γλυκό της ημέρας: Δροσερή βυσσινάδα χωρίς ζάχαρη
βυσσιναδα, σπιτική, δροσιστική
clock 07:36 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά για 1 λίτρο

500 γρ. φρέσκα βύσσινα

4 κ.γ. ανθόμελο

παγάκια

500 ml φυσικό ανθρακούχο νερό

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα βύσσινα από τα κοτσάνια και τα φύλλα και τα πλένουμε πολύ καλά. Αφαιρούμε τα κουκούτσια και ζυγίζουμε την καθαρή σάρκα (θέλουμε να είναι 350 γρ.).  Πολτοποιούμε στο μούλτι μαζί με το μέλι και βάζουμε το μείγμα σε μια κανάτα. Προσθέτουμε 4 χούφτες πάγο και απογεμίζουμε με φυσικό ανθρακούχο. Σερβίρουμε αμέσως.

Tips

-Για να κάνουμε τη βυσσινάδα πιο αρωματική μπορούμε να προσθέσουμε ανθρακούχο μαστιχόνερο ή ½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας.

-Επειδή η βυσσινάδα αυτή είναι φρέσκια καλό είναι να την απολαμβάνετε αμέσως μόλις τη φτιάξετε ή να την κρατάτε στο ψυγείο το πολύ 2 μέρες.

Πηγή: bovary.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis