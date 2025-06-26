Το γλυκό της ημέρας: Αφράτοι, χρυσαφένιοι λουκουμάδες παραλίας

Υλικά

600 γρ. Αλεύρι για τσουρέκι (4 κούπες)

260 γρ. Χλιαρό γάλα (1 κούπα και 1 κ.σ.)

11 γρ. Ξηρή μαγιά (3 κ.γ.)

70 γρ. Ζάχαρη (4 κ.σ.)

2 μέτρια αυγά

1/2 κ.γ. αλάτι

2 βανιλίνες

100 γρ. Κρύο βούτυρο (3/4 της κούπας)

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Ζάχαρη για το πασπάλισμα

Το μυστικό είναι το βούτυρο που θα βάλεις στη ζύμη να είναι κρύο όπως λέει ο σεφ.

Εκτέλεση

Στο κάδο του μίξερ ρίχνουμε το γάλα, τη μαγιά, τα αυγά, τη ζάχαρη, τις βανίλιες και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι, το αλάτι μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη.

Προσθέτουμε σιγά σιγά το κρύο βούτυρο μέχρι να έχουμε μια λεία ελαστική ζύμη.

Τη δουλεύουμε ελαφρώς πάνω στο πάγκο και έπειτα τη βάζουμε σε ένα μπολ, τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα και 20 λεπτά.

Ανοίγουμε τη ζύμη με τη βοήθεια ενός πλάστη σε πάχος ενός εκατοστού.

Κόβουμε αρχικά τη ζύμη με ένα στρόγγυλο κουπάτ 12 εκ. και επειτα χρησιμοποιούμε ένα μικρότερο και κόβουμε τη κάθε ζύμη στη μέση.

Βάζουμε τη κάθε ζύμη πάνω σε κομμάτια λαδόκολλας ,σκεπάζουμε με μεμβράνη και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν μέχρι να διπλασιαστούν σε μέγεθος.

Σε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο ρίχνουμε 2 λουκουμάδες κάθε φορά αφαιρώντας τα κομμάτια λαδόκολλας.

Τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πάρουν ενα χρυσαφί χρώμα.

Απευθείας από το τηγάνι τους βουτάμε στη ζάχαρη.

Πηγή: womenonly.gr

