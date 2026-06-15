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5χρονος άνοιξε τρύπα με κουκουνάρι σε πασίγνωστο πίνακα του Μαγκρίτ
κουκουνάρι
clock 20:48 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

 Ένα 5χρονο αγόρι προκάλεσε άθελά του ζημιά στον εμβληματικό πίνακα «Το Κάστρο των Πυρηναίων» (1959) του Ρενέ Μαγκρίτ, τρυπώντας τον καμβά με ένα κουκουνάρι. Το απρόσμενο περιστατικό συνέβη στο Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Το παιδί βρήκε το κουκουνάρι στον κήπο γλυπτών του μουσείου, πλησίασε τον πίνακα και πίεσε το κουκουνάρι πάνω του, ανοίγοντας μια μικρή τρύπα και προκαλώντας χαλάρωση (βαθούλωμα) στον καμβά. Ένας φύλακας παρενέβη αμέσως. Το έργο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εργαστήριο συντήρησης του μουσείου για αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Μουσείου του Ισραήλ, ο πίνακας δεν είχε προστατευτικό τζάμι ούτε σύστημα συναγερμού. Η διοίκηση επιλέγει συνειδητά να μην τοποθετεί εμπόδια, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια όσο το δυνατόν πιο άμεση και απεριόριστη εμπειρία θέασης.

Η επικεφαλής του τμήματος συντήρησης, Σαρόν Τέιγκερ, δήλωσε ότι η διαδικασία αποκατάστασης θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οι ειδικοί θα διορθώσουν το υπόστρωμα και θα αποκαταστήσουν τα στρώματα της ελαιογραφίας, κάνοντας τη ζημιά σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί στο μέλλον.

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