Δήμος Φαιστού: Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει τους δημότες ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα προγράμματα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στις Μοίρες, προσφέροντας τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να γνωρίσουν τα οφέλη της κολύμβησης και της συστηματικής άθλησης σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης κολύμβησης για αρχάριους και προχωρημένους όλων των ηλικιών, ενώ παράλληλα παρέχονται και θεραπευτικά προγράμματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών άθλησης και ευεξίας.

Για την συμμετοχή στα προγράμματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από δερματολόγο και καρδιολόγο.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα υπό την καθοδήγηση των προπονητών κολύμβησης.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα διαθέσιμα τμήματα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μοιρών και να ενημερωθούν για το κόστος στα τηλέφωνα 6949400883 – Μαντζαράκης Γιώργος



και 6974139231 – Δημητρακάκη Εύα.

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