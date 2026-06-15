Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην τελετή τιμής και μνήμης για τους ομήρους της στοάς Μακάσι (βίντεο)

Στην τελετή τιμής και μνήμης για τους ομήρους της Στοάς Μακάσι, που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας, συμμετείχε και κατέθεσε στεφάνι ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε σε δήλωσή του ότι το Ηράκλειο τιμά ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της κατοχής, την κράτηση και τον εκπατρισμό εκατοντάδων συμπατριωτών μας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης: «Ένα γεγονός που έχει ως χρονικό σημείο αυτή τη μέρα, την 15η Ιουνίου 1943. Πρόκειται για τους συμπατριώτες μας που κρατήθηκαν στην στοά Μακάσι. Είναι μια από τις πτυχές της κατοχής που είναι ιδιαίτερα οδυνηρές και πρέπει να τις θυμόμαστε».



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στις εργασίες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και εντός της στοάς Μακάσι και αυτός ήταν και ο λόγος που η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πλ. Ελευθερίας: «Η στοά βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ώστε να παραδοθεί ως χώρος μνήμης. Από τον Σεπτέμβριο θα υποδέχεται τους Ηρακλειώτες και τους επισκέπτες και αυτό είναι μια απόδοση τιμής σε αυτούς που τιμούμε σήμερα αλλά και πολύ χρήσιμο ιστορικά για τη μνήμη μας. Το Ηράκλειο θα αποκτήσει έναν χώρο που αναφέρεται στη Μάχη της Κρήτης, την Αντίσταση, την κατοχή και την απελευθέρωση, όμως, το επίκεντρο είναι αυτό το δραματικό γεγονός της κράτησης και του εκπατρισμού. Για τον λόγο αυτό, θα το καθιερώσουμε στην ονομασία του ως Χώρος Μνήμης Μακάσι».

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Στην τελετή συμμετείχαν οι Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης και Ελένη Βατσινά, ως εκπρόσωπος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, εκπρόσωποι φορέων και αρχών της πόλης.

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Για το ιστορικό της ημέρας μίλησε η Αριστέα Τζαγκαρουλάκη, εκπαιδευτικός η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

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