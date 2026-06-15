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Ηράκλειο: Ορκωμοσία δυο νέων μόνιμων υπαλλήλων στον ΕΣΔΑΚ
Ορκωμοσία δυο νέων μόνιμων υπαλλήλων στον ΕΣΔΑΚ
clock 22:46 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πραγματοποιήθηκε από το Πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία δυο νέων μόνιμων υπαλλήλων του ΕΣΔΑΚ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μαραγκάκη (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού) και τον Χαρίλαο Αγαπάκη (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού), οι οποίο διορίζονται σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε στο δυναμικό του ΕΣΔΑΚ τους νέους υπαλλήλους και τους ευχήθηκε υγεία και καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα.

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