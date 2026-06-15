Τέλος στη χοληστερόλη; Η νέα γονιδιακή θεραπεία που μειώνει την LDL έως 62%

Η διάγνωση της υψηλής χοληστερόλης απαιτεί αλλαγές σε βασικές καθημερινές συνήθειες, όπως η διατροφή, αλλά και μια αυστηρή τήρηση φαρμακευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτή έχει κριθεί απαραίτητη.

Ταυτόχρονα όμως συνεπάγεται και ψυχολογική επιβάρυνση καθώς πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί εάν τα επίπεδα της χοληστερόλης δεν βελτιωθούν. Κανείς δεν θέλει να ζει με αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό ή έμφραγμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα θεραπευτική προσέγγιση, που θυμίζει σενάριο φαντασίας, μπορεί να φέρει την επανάσταση: οι επιστήμονες έχουν βρει έναν τρόπο να σταματούν μόνιμα τη συσσώρευση χοληστερόλης στο σώμα. Και αυτό, θεωρητικά, μπορεί να γίνει με μια μικρή «τομή» στα γονίδια.

Η μέθοδος CRISPR

Πριν θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπερβολή ή «τρελή επιστήμη», αξίζει να σημειωθεί ότι η γονιδιακή επεξεργασία έχει ήδη σοβαρή επιστημονική βάση. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια την τεχνολογία CRISPR-Cas9, ένα εργαλείο που λειτουργεί σαν μοριακό ψαλίδι.

Μπορεί να «κόψει» μια συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων του DNA και στη συνέχεια να αξιοποιήσει το σύστημα επιδιόρθωσης του ίδιου του DNA, ώστε να αντικαταστήσει το υπάρχον τμήμα με μια προσαρμοσμένη γενετική αλληλουχία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διορθωθεί μια μετάλλαξη ή ακόμη και να απενεργοποιηθεί ένα γονίδιο.

Με απλά λόγια, το CRISPR επιτρέπει στους επιστήμονες να ξαναγράψουν μέρος του γενετικού κώδικα. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε θεραπείες για γενετικές διαταραχές, όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Γονιδιακό «ψαλίδι» στη χοληστερίνη

Δύο ξεχωριστές μελέτες έδειξαν ότι η γονιδιακή επεξεργασία μπορεί να αποτελέσει πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης.

Τον Μάιο του 2026, το The New England Journal of Medicine δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας μικρής μελέτης φάσης 1b για ένα φάρμακο που ονομάζεται VERVE-102. Το VERVE-102 λειτουργεί επεξεργάζοντας το γονίδιο PCSK9, δηλαδή το γονίδιο που σχετίζεται με την πρωτεϊνική κονβερτάση σουμπτιλισίνη/κεξίνη τύπου 9.

Οι άνθρωποι που έχουν υπερδραστήριες εκδοχές του γονιδίου PCSK9 στο ήπαρ τείνουν να δυσκολεύονται περισσότερο να απομακρύνουν την LDL, δηλαδή την «κακή» χοληστερόλη, από το αίμα. Αντίθετα, όσοι έχουν ελαττωματικές εκδοχές του PCSK9 τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα LDL. Γι’ αυτό το PCSK9 θεωρείται ένας ιδιαίτερα ελκυστικός στόχος για την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης.

Το νέο φάρμακο λειτουργεί κάνοντας μια μικρή αλλαγή στον γενετικό κώδικα του PCSK9. Οι νέες «οδηγίες» σταματούν το γονίδιο από το να παράγει το ένζυμο PCSK9.

Στη μελέτη συμμετείχαν 35 άτομα που είτε διέτρεχαν κίνδυνο για πρώιμη καρδιοπάθεια είτε είχαν γενετικά υψηλή χοληστερόλη. Οι συμμετέχοντες έλαβαν διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλειά του. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες. Η πιο συχνή ήταν μια προσωρινή αύξηση ενός άλλου ηπατικού ενζύμου, γεγονός που υποδηλώνει μια μικρή ηπατική βλάβη.

Παρότι η μελέτη ήταν μικρή, τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: μία μόνο έγχυση της υψηλότερης δόσης μείωσε τα επίπεδα χοληστερόλης κατά 62%.

Τον Νοέμβριο του 2025, μια ξεχωριστή ομάδα επιστημόνων επεξεργάστηκε ένα διαφορετικό γονίδιο, το angiopoietin-like protein 3. Το γονίδιο αυτό αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης, αναστέλλοντας ένζυμα που χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση του λίπους. Η κλινική μελέτη φάσης 1, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, χρησιμοποίησε ένα πειραματικό εργαλείο CRISPR-Cas9 που ονομάζεται CTX310.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια μετάλλαξη που θα έκανε τo angiopoietin-like protein 3 να χάσει τη λειτουργία του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να μειωθούν τόσο η LDL χοληστερόλη όσο και τα τριγλυκερίδια, ένας τύπος λίπους που υπάρχει στο σώμα.

Μέσα σε δύο εβδομάδες, τα επίπεδα LDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων των συμμετεχόντων μειώθηκαν και παρέμειναν χαμηλά για τουλάχιστον 60 ημέρες. Οι ερευνητές αρχικά θεωρούσαν ότι μια μείωση της τάξης του 30% έως 40% θα ήταν επιτυχία. Ωστόσο, στη μεγαλύτερη δόση, το CTX310 μείωσε κατά μέσο όρο την LDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια σχεδόν κατά 50% ή και περισσότερο.

Δια βίου μείωση της χοληστερόλης

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, σύμφωνα με το Men’s Health, πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή. Η λογική αυτής της θεραπείας είναι ότι γίνεται μία φορά και δεν χρειάζεται επανάληψη. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται τόσο συναρπαστική: δίνει τη δυνατότητα μόνιμης διόρθωσης ενός γονιδίου και επί της ουσίας αφαιρεί μόνιμα έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια.

Η προσέγγιση της γονιδιακής επεξεργασίας έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην ιατρική κοινότητα. Καρδιολόγοι εκτιμούν ότι οι δυνατότητες αυτής της μεθόδου είναι τεράστιες. Ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν σχεδόν «μαγική» για ανθρώπους με υψηλή χοληστερόλη και εκτιμούν ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το μέλλον της ιατρικής.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της γονιδιακής θεραπείας είναι επίσης ότι θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για καθημερινή λήψη χαπιών.

Και οι δύο γονιδιακές θεραπείες αναμένεται να περάσουν σε κλινικές δοκιμές φάσης 2. Αυτές οι μελέτες θα είναι μεγαλύτερες και θα περιλαμβάνουν περισσότερους συμμετέχοντες, ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον η τεχνική τελειοποιηθεί, οι παρενέργειες πιθανότατα θα είναι ελάχιστες, καθώς στοχεύονται συγκεκριμένα γονίδια με πολύ ακριβή τρόπο.

Αν επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της, η γονιδιακή επεξεργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υψηλή χοληστερόλη.

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