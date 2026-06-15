Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να τυλίγετε τα πόμολα με αλουμινόχαρτο

Mερικές φορές, οι πιο απλές ιδέες κρύβουν τις πιο πρακτικές λύσεις. Ένα από αυτά τα έξυπνα κόλπα αφορά τα πόμολα των πορτών: τυλίγοντάς τα με αλουμινόχαρτο, μπορείτε να τα προστατεύσετε με εύκολο και οικονομικό τρόπο.

Προστασία από φθορές και γρατζουνιές

Τα πόμολα είναι από τα σημεία που χρησιμοποιούμε περισσότερο μέσα στο σπίτι, και έτσι φθείρονται γρήγορα ή γεμίζουν μικρογρατζουνιές. Το αλουμινόχαρτο δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα, μειώνοντας τη φθορά, ειδικά σε περιόδους έντονης χρήσης.

Ιδανικό κατά το βάψιμο ή την ανακαίνιση

Κατά το βάψιμο ή τη βερνίκωση των πορτών, τα πόμολα είναι πιθανό να λερωθούν. Τυλίγοντάς τα με αλουμινόχαρτο, προστατεύετε την επιφάνειά τους από πιτσιλιές και μπογιές, χωρίς να χρειάζεται να τα αφαιρέσετε.

Διατηρεί τα πόμολα καθαρά

Σε χώρους όπως η κουζίνα ή το μπάνιο, τα πόμολα συγκεντρώνουν λίπος, σκόνη και μικρόβια. Με το αλουμινόχαρτο μπορείτε να τα καλύψετε προσωρινά και να τα αντικαθιστάτε εύκολα όταν λερωθεί, κρατώντας τα χερούλια καθαρά και φρέσκα.

Χρήσιμο κατά τις μετακομίσεις

Κατά τη μετακίνηση επίπλων ή συσκευών, ένα χτύπημα μπορεί να αφήσει σημάδι στα πόμολα ή στις πόρτες. Το αλουμινόχαρτο λειτουργεί σαν απορροφητικό στρώμα, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιάς.

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