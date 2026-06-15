Δένδιας: Το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι «το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι η παράδοση έγινε «έντεκα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής (ΕΜΖ)» του αεροσκάφους.

Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα.#πολεμικόναυτικό pic.twitter.com/R7oGziTqXP — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2026

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