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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δένδιας: Το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού
Νίκος Δένδιας
clock 14:16 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι «το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι η παράδοση έγινε «έντεκα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής (ΕΜΖ)» του αεροσκάφους.

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