Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Η εκεχειρία πέρασε από χίλια κύματα - Το "αγκάθι" του Ισραήλ

Το ιρανικό πρακτορείο Fars News αποκάλυψε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το βράδυ, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό μέσο, η Τεχεράνη αρχικά ακύρωσε τις συνομιλίες και εξετάζε σφοδρή στρατιωτική απάντηση κατά του Τελ Αβίβ.

Δηλαδή όλα «κρέμονταν από μία κλωστή».

Μάλιστα, υπήρχε η σκέψη το Ιράν να εξαπολύσει τους Khorramshahr-4 , οι οποίοι δεν αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ!

Όμως στη συνέχεια πείστηκε να κάνει πίσω έπειτα από «παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το πακέτο των αμερικανικών εγγυήσεων περιλαμβάνει:

Ρητές δεσμεύσεις για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.



Πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη συνοριακή γραμμή.



Άρση του αποκλεισμού στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.



Θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, με κοινή συνεργασία Ιράν και Ομάν.







Στο σημείο αυτό χρειάζεται να ειπωθεί ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στη Γενεύη, με τη συμμετοχή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και την πιθανή παρουσία του ίδιου του Τραμπ ή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς από την πλευρά των Αμερικανών.

Μιλώντας στους New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε για νέα πλήγματα αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία, ενώ άσκησε έντονη κριτική στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι υπονόμευσε τις διαπραγματεύσεις.

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