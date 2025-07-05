ΠΑΡ.10 Απρ 2026 07:28

radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Φακοσαλάτα με πεπόνι και ξηρούς καρπούς
clock 00:20 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (3 μερίδες)

1½ κούπα βρασμένες φακές

½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

½ πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 καρότο, τριμμένο

2 φέτες φρέσκο πεπόνι, κομμένο σε μικρά κυβάκια

25 γρ. αμύγδαλα ή φουντούκια, χοντροκομμένα

Για τη σως

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξύδι

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι

¼ κ.γ. σκόνη σκόρδου

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε μια μεγάλη σαλατιέρα ανακατεύουμε τα λαχανικά, τις φακές, το πεπόνι και τους ξηρούς καρπούς.

Βήμα 2: Σε ένα μπολ, φτιάχνουμε τη σως, ανακατεύοντας καλά όλα τα υλικά με ένα πιρούνι.

Βήμα 3: Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σως, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 218 kcal

Υδατάνθρακες: 11,9 γρ.

Πρωτεΐνη: 15,6 γρ.

Λιπαρά: 6,6 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Τέλειο δροσιστικό ντάκο!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

πεπόνι φακές Πιπεριές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis