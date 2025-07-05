Τι θα φάμε σήμερα; Φακοσαλάτα με πεπόνι και ξηρούς καρπούς

Υλικά (3 μερίδες)
1½ κούπα βρασμένες φακές
½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
½ κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη
½ πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη
1 καρότο, τριμμένο
2 φέτες φρέσκο πεπόνι, κομμένο σε μικρά κυβάκια
25 γρ. αμύγδαλα ή φουντούκια, χοντροκομμένα
Για τη σως
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. βαλσαμικό ξύδι
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.γ. μέλι
¼ κ.γ. σκόνη σκόρδου
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε μια μεγάλη σαλατιέρα ανακατεύουμε τα λαχανικά, τις φακές, το πεπόνι και τους ξηρούς καρπούς.
Βήμα 2: Σε ένα μπολ, φτιάχνουμε τη σως, ανακατεύοντας καλά όλα τα υλικά με ένα πιρούνι.
Βήμα 3: Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σως, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 218 kcal
Υδατάνθρακες: 11,9 γρ.
Πρωτεΐνη: 15,6 γρ.
Λιπαρά: 6,6 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,3 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
