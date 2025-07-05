Τι θα φάμε σήμερα; Φακοσαλάτα με πεπόνι και ξηρούς καρπούς

Υλικά (3 μερίδες)

1½ κούπα βρασμένες φακές

½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

½ πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 καρότο, τριμμένο

2 φέτες φρέσκο πεπόνι, κομμένο σε μικρά κυβάκια

25 γρ. αμύγδαλα ή φουντούκια, χοντροκομμένα

Για τη σως

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξύδι

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι

¼ κ.γ. σκόνη σκόρδου

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε μια μεγάλη σαλατιέρα ανακατεύουμε τα λαχανικά, τις φακές, το πεπόνι και τους ξηρούς καρπούς.

Βήμα 2: Σε ένα μπολ, φτιάχνουμε τη σως, ανακατεύοντας καλά όλα τα υλικά με ένα πιρούνι.

Βήμα 3: Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σως, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 218 kcal

Υδατάνθρακες: 11,9 γρ.

Πρωτεΐνη: 15,6 γρ.

Λιπαρά: 6,6 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

