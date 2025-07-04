Τι θα φάμε σήμερα; Τέλειο δροσιστικό ντάκο!
κρητικος ντακος
clock 00:20 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά για 2 μερίδες

2 κρίθινα στρογγυλά παξιμάδια

2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες ή ψιλοκομμένες

100 γρ. ρικότα

4 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. ξερή ρίγανη

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
﻿Βρέχουμε καλά τα παξιμάδια και τα βάζουμε σε δύο πιάτα. Από πάνω μοιράζουμε τις ντομάτες και τη ρικότα. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη. Σερβίρουμε αμέσως.

Tip
﻿Προφανώς και μπορούμε να φτιάξουμε ανάλαφρο ντάκο και με άλλα τυριά που περιέχουν λιγότερα λιπαρά από τη φέτα όπως φρέσκο ανθότυρο και κατίκι.

Πηγή: vita.gr

