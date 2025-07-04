Τι θα φάμε σήμερα; Τέλειο δροσιστικό ντάκο!

Υλικά για 2 μερίδες
2 κρίθινα στρογγυλά παξιμάδια
2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες ή ψιλοκομμένες
100 γρ. ρικότα
4 κ.σ. ελαιόλαδο
½ κ.γ. ξερή ρίγανη
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Βρέχουμε καλά τα παξιμάδια και τα βάζουμε σε δύο πιάτα. Από πάνω μοιράζουμε τις ντομάτες και τη ρικότα. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη. Σερβίρουμε αμέσως.
Tip
Προφανώς και μπορούμε να φτιάξουμε ανάλαφρο ντάκο και με άλλα τυριά που περιέχουν λιγότερα λιπαρά από τη φέτα όπως φρέσκο ανθότυρο και κατίκι.
Πηγή: vita.gr
