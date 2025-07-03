Τι θα φάμε σήμερα; Πίτα με baby κολοκυθάκια χωρίς φύλλο

Υλικά (1 ταψί, 10–13 κομμάτια)
1 κιλό baby κολοκυθάκια
250 γρ. φέτα με λιγότερο αλάτι και λιπαρά (200 γρ. για το μείγμα της πίτας & 50 γρ. από πάνω για το ψήσιμο)
200 γρ. ανθότυρο χλωρό
200 γρ. γιαούρτι
2 αβγά και 3 ασπράδια
2 κ.σ. ελαιόλαδο
300 γρ. αλεύρι Ζέας
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
2 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο
ξύσμα από 1 λεμόνι
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Τρίβουμε τα κολοκυθάκια στον χοντρό τρίφτη και τα στραγγίζουμε καλά από τα περιττά υγρά.
Βήμα 2: Ρίχνουμε στο τριμμένο κολοκύθι όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε καλά.
Βήμα 3: Ανακατεύουμε ξεχωριστά το αλεύρι Ζέας με το μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτουμε στο μείγμα των κολοκυθιών.
Βήμα 4: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.
Βήμα 5: Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί, ρίχνουμε το μείγμα, θρυμματίζουμε με τα χέρια την υπόλοιπη φέτα από πάνω και ψήνουμε για 45 λεπτά.
Διατροφική αξία ανά κομμάτι
Ενέργεια: 178 kcal
Υδατάνθρακες: 25,8 γρ.
Πρωτεΐνη: 15,8 γρ.
Λιπαρά: 12,7 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 3,2 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: