Τι θα φάμε σήμερα; Πίτα με baby κολοκυθάκια χωρίς φύλλο
00:20 | 03/07/2025
Υλικά (1 ταψί, 10–13 κομμάτια)

1 κιλό baby κολοκυθάκια

250 γρ. φέτα με λιγότερο αλάτι και λιπαρά (200 γρ. για το μείγμα της πίτας & 50 γρ. από πάνω για το ψήσιμο)

200 γρ. ανθότυρο χλωρό

200 γρ. γιαούρτι

2 αβγά και 3 ασπράδια

2 κ.σ. ελαιόλαδο

300 γρ. αλεύρι Ζέας

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο

ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Τρίβουμε τα κολοκυθάκια στον χοντρό τρίφτη και τα στραγγίζουμε καλά από τα περιττά υγρά.

Βήμα 2: Ρίχνουμε στο τριμμένο κολοκύθι όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε καλά.

Βήμα 3: Ανακατεύουμε ξεχωριστά το αλεύρι Ζέας με το μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτουμε στο μείγμα των κολοκυθιών.

Βήμα 4: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Βήμα 5: Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί, ρίχνουμε το μείγμα, θρυμματίζουμε με τα χέρια την υπόλοιπη φέτα από πάνω και ψήνουμε για 45 λεπτά.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι

Ενέργεια: 178 kcal

Υδατάνθρακες: 25,8 γρ.

Πρωτεΐνη: 15,8 γρ.

Λιπαρά: 12,7 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 3,2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Αθερίνα τηγανητή με σκορδαλιά

