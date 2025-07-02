Τι θα φάμε σήμερα; Αθερίνα τηγανητή με σκορδαλιά

Υλικά

Μερίδες:4

Για τη σκορδαλιά

800 γρ. αθερίνα

200 γρ. καλαμποκάλευρο

50 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.

1 κουτ. γλυκού αλάτι

½ κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή

μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1 λεμόνι, τον χυμό

800 γρ. πατάτες βρασμένες

3 σκελίδες σκόρδο

50 ml μηλόξιδο

180 ml ε.π. ελαιόλαδο

60-80 ml νερό από τις βρασμένες πατάτες

1 κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο

⅓ ματσάκι μαϊντανό, τα φύλλα

2 λεμόνια, το ξύσμα

Διαδικασία

Βήμα 1

Σκορδαλιά: Σε κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα για 20-25 λεπτά περίπου, ελέγχουμε με ένα μαχαιράκι αν είναι έτοιμες και ξεφλουδίζουμε. Αφήνουμε για 10΄ σε σουρωτήρι.Έπειτα πολτοποιούμε με το πρες πουρέ. Προσθέτουμε το σκόρδο πολτοποιημένο, το ξίδι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε να ομογενοποιηθούν.

Βήμα 2

Έπειτα προσθέτουμε το νερό από τις βρασμένες πατάτες έτσι ώστε να γίνει ελαφρώς κρεμώδης η σκορδαλιά. Τέλος προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τα φύλλα μαϊντανού και το ξύσμα λεμονιού.

Βήμα 3

Σε καυτό ηλιέλαιο τηγανίζουμε την αθερίνα αφού πρώτα την περάσουμε από το μείγμα αλεύρι - καλαμποκάλευρο - πάπρικα.Σερβίρουμε με λεμόνι και ελαιόλαδο.

Πηγή: cantina.protothema.gr

