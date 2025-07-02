Τι θα φάμε σήμερα; Αθερίνα τηγανητή με σκορδαλιά

Υλικά
Μερίδες:4
Για τη σκορδαλιά
800 γρ. αθερίνα
200 γρ. καλαμποκάλευρο
50 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.
1 κουτ. γλυκού αλάτι
½ κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή
μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο
1 λεμόνι, τον χυμό
800 γρ. πατάτες βρασμένες
3 σκελίδες σκόρδο
50 ml μηλόξιδο
180 ml ε.π. ελαιόλαδο
60-80 ml νερό από τις βρασμένες πατάτες
1 κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο
⅓ ματσάκι μαϊντανό, τα φύλλα
2 λεμόνια, το ξύσμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Σκορδαλιά: Σε κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα για 20-25 λεπτά περίπου, ελέγχουμε με ένα μαχαιράκι αν είναι έτοιμες και ξεφλουδίζουμε. Αφήνουμε για 10΄ σε σουρωτήρι.Έπειτα πολτοποιούμε με το πρες πουρέ. Προσθέτουμε το σκόρδο πολτοποιημένο, το ξίδι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε να ομογενοποιηθούν.
Βήμα 2
Έπειτα προσθέτουμε το νερό από τις βρασμένες πατάτες έτσι ώστε να γίνει ελαφρώς κρεμώδης η σκορδαλιά. Τέλος προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τα φύλλα μαϊντανού και το ξύσμα λεμονιού.
Βήμα 3
Σε καυτό ηλιέλαιο τηγανίζουμε την αθερίνα αφού πρώτα την περάσουμε από το μείγμα αλεύρι - καλαμποκάλευρο - πάπρικα.Σερβίρουμε με λεμόνι και ελαιόλαδο.
Πηγή: cantina.protothema.gr
