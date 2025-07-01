Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτέκια τόνου

Υλικά

500 γρ. πατάτες, χοντροκομμένες

420 γρ. κονσέρβα τόνου σε νερό, στραγγισμένο

1/2 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί

1 κολοκυθάκι, χοντροτριμμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1/3 φλ. τσαγιού μαϊντανό, ψιλοκομμένο

3 αυγά

1/4 φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φλ. τσαγιού αποξηραμένη φρυγανιά

Μια πρέζα αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Μαγειρέψτε τις πατάτες σε μια μεσαία κατσαρόλα με νερό που βράζει για 10-15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν πολύ. Σουρώστε και πολτοποιήστε μέχρι να γίνουν λείες. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι.

Τοποθετήστε τις πατάτες, τον τόνο, το τυρί, τα κολοκυθάκια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό και 1 αυγό σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακατέψτε για να ενωθούν καλά.

Χρησιμοποιήστε περίπου 1/4 φλιτζανιού από το μείγμα και σχηματίστε ένα μπιφτέκι πλάτους περίπου 5 εκατοστών. Επαναλάβετε με το υπόλοιπο μείγμα για να φτιάξετε 12 μπιφτέκια.

Χτυπήστε τα υπόλοιπα 2 αυγά σε ένα μπολ. Τοποθετήστε το αλεύρι σε ένα πιάτο και τη φρυγανιά σε ένα άλλο πιάτο. Περάστε ένα- ένα το μπιφτέκι από το αλεύρι, τινάζοντας την περίσσεια. Βουτήξτε τα στα αυγά και στη συνέχεια περάστε τα από τη φρυγανιά. Τοποθετήστε τα σε ένα δίσκο. Επαναλάβετε για όλα τα μπιφτέκια.

Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ρίξτε αρκετό λάδι και ζεστάνετε σε μέτρια φωτιά. Μαγειρέψτε τα μπιφτέκια σε δόσεις, για 2- 3 λεπτά από κάθε πλευρά ή μέχρι να ροδίσουν.

Μεταφέρετε σε ένα δίσκο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει το λάδι.

Πηγή: newsbeast.gr

