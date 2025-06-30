Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με κριθαράκι, γιαούρτι και σπανάκι
30/06/2025
Υλικά

250 γραμμ. κριθαράκι

800 γραμμ. κοτόπουλο στήθος κομμένο σε κύβους

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό 2%

50 γραμμ. μουστάρδα Dijon

400 γραμμ. τοματίνια κομμένα στη μέση

200 γραμμ. σπανάκι κομμένο

400ml ζωμό κοτόπουλο

1 λεμόνι

180 γραμμ. φέτα σε κύβους

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζεις με τη σειρά σε βαθύ πυρέξ το κριθαράκι, το κοτόπουλο, το γιαούρτι, τη μουστάρδα και ανακατεύεις.

Απλώνεις από πάνω τα τοματίνια, το σπανάκι και στύβεις το λεμόνι.

Προσθέτεις τον ζωμό να πάει παντού.

Πασπαλίζεις με τη φέτα, αλατοπιπερώνεις και σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο το πυρέξ.

Ψήνεις στους 200 βαθμούς για περίπου 90 λεπτά.

Τα τελευταία 4 ξεσκέπασε για να πάρει χρώμα η φέτα.

Πηγή: womenonly.gr

