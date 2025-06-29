Τι θα φάμε σήμερα; Ψητό κοτόπουλο με πέστο!

Υλικά

4 στήθη κοτόπουλου

Αλάτι και πιπέρι για γεύση

3/4 φλ. τσαγιού τριμμένη μοτσαρέλα

1/2 φλ. τσαγιού πέστο

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς.

Κόψτε το στήθος κοτόπουλου σε χοντρές μεγάλες λωρίδες. Ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού, κόψτε το σε τρεις ή δύο λωρίδες. Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα όλες τις λωρίδες, μπροστά και πίσω, με αλάτι και πιπέρι.

Απλώστε το μισό πέστο σε όλο τον πάτο του ταψιού σας.

Μεταφέρετε το κοτόπουλο στο ταψί, τοποθετώντας το σε ομοιόμορφη στρώση. Αδειάστε από πάνω το υπόλοιπο πέστο και απλώστε το με ένα πινέλο ή μια σπάτουλα για να καλυφθεί το κοτόπουλο καλά.

Καλύψτε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήστε για 20- 25 λεπτά.

Ξεσκεπάστε, πασπαλίστε με τη μοτσαρέλα και τοποθετήστε ξανά στο φούρνο ψήνοντάς το μέχρι να λιώσει το τυρί. Μην το παρακάνετε με το ψήσιμο, θέλετε το κρέας ζουμερό.

Η εσωτερική θερμοκρασία του κοτόπουλου πρέπει να είναι 74 βαθμούς.

Σερβίρετε γαρνίροντας με νιφάδες πιπεριάς τσίλι.

Πηγή: newsbeast.gr

