Τι θα φάμε σήμερα; Γλυκόξινες γαρίδες με λαχανικά

Υλικά (2 μερίδες)

10 μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες

1 κούπα ψιλοκομμένα ωμά λαχανικά (πιπεριές, κρεμμύδι, καρότο)

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ ποτήρι λευκό κρασί

Για τη σάλτσα

2 κ.σ. ξίδι

2 κ.σ. κρέμα βαλσαμικού με στέβια

2 κ.σ. κέτσαπ με στέβια

3 κ.σ. σόγια με λιγότερο αλάτι

1½ κ.σ. μέλι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Ψήνουμε τις γαρίδες σε αντικολλητικό τηγάνι για 1 λεπτό από κάθε πλευρά σε μέτρια φωτιά με λίγες σταγόνες λάδι. Τις αποσύρουμε από τη φωτιά και τις αφήνουμε στην άκρη όσο ετοιμάζουμε τη σάλτσα.

Βήμα 2: Τσιγαρίζουμε τα λαχανικά με το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και σβήνουμε με το κρασί.

Βήμα 3: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και, 3-4 λεπτά μετά το σβήσιμο με κρασί, προσθέτουμε το μείγμα στο τηγάνι. Αφήνουμε μέχρι να δέσει.

Βήμα 4: Όταν η σάλτσα έχει πήξει, προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε απαλά για 1 λεπτό και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 165 kcal

Υδατάνθρακες: 8,5 γρ.

Πρωτεΐνη: 24,8 γρ.

Λιπαρά: 11,8 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

