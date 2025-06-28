ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Γλυκόξινες γαρίδες με λαχανικά
γαρίδες, λαχανικά, φαγητό
clock 00:20 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (2 μερίδες)

10 μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες

1 κούπα ψιλοκομμένα ωμά λαχανικά (πιπεριές, κρεμμύδι, καρότο)

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ ποτήρι λευκό κρασί

Για τη σάλτσα

2 κ.σ. ξίδι

2 κ.σ. κρέμα βαλσαμικού με στέβια

2 κ.σ. κέτσαπ με στέβια

3 κ.σ. σόγια με λιγότερο αλάτι

1½ κ.σ. μέλι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Ψήνουμε τις γαρίδες σε αντικολλητικό τηγάνι για 1 λεπτό από κάθε πλευρά σε μέτρια φωτιά με λίγες σταγόνες λάδι. Τις αποσύρουμε από τη φωτιά και τις αφήνουμε στην άκρη όσο ετοιμάζουμε τη σάλτσα.

Βήμα 2: Τσιγαρίζουμε τα λαχανικά με το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και σβήνουμε με το κρασί.

Βήμα 3: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και, 3-4 λεπτά μετά το σβήσιμο με κρασί, προσθέτουμε το μείγμα στο τηγάνι. Αφήνουμε μέχρι να δέσει.

Βήμα 4: Όταν η σάλτσα έχει πήξει, προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε απαλά για 1 λεπτό και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 165 kcal

Υδατάνθρακες: 8,5 γρ.

Πρωτεΐνη: 24,8 γρ.

Λιπαρά: 11,8 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαρίδες Κέτσαπ Λαχανικά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis