Τι θα φάμε σήμερα; Γλυκόξινες γαρίδες με λαχανικά

Υλικά (2 μερίδες)
10 μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες
1 κούπα ψιλοκομμένα ωμά λαχανικά (πιπεριές, κρεμμύδι, καρότο)
1 κ.σ. ελαιόλαδο
½ ποτήρι λευκό κρασί
Για τη σάλτσα
2 κ.σ. ξίδι
2 κ.σ. κρέμα βαλσαμικού με στέβια
2 κ.σ. κέτσαπ με στέβια
3 κ.σ. σόγια με λιγότερο αλάτι
1½ κ.σ. μέλι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Ψήνουμε τις γαρίδες σε αντικολλητικό τηγάνι για 1 λεπτό από κάθε πλευρά σε μέτρια φωτιά με λίγες σταγόνες λάδι. Τις αποσύρουμε από τη φωτιά και τις αφήνουμε στην άκρη όσο ετοιμάζουμε τη σάλτσα.
Βήμα 2: Τσιγαρίζουμε τα λαχανικά με το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και σβήνουμε με το κρασί.
Βήμα 3: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και, 3-4 λεπτά μετά το σβήσιμο με κρασί, προσθέτουμε το μείγμα στο τηγάνι. Αφήνουμε μέχρι να δέσει.
Βήμα 4: Όταν η σάλτσα έχει πήξει, προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε απαλά για 1 λεπτό και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 165 kcal
Υδατάνθρακες: 8,5 γρ.
Πρωτεΐνη: 24,8 γρ.
Λιπαρά: 11,8 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: