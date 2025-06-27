Τι θα φάμε σήμερα; Κεμπάπ κοτόπουλου

Υλικά για 4 μερίδες

500 γρ. κιμάς κοτόπουλου από μπούτι

1 ξερό κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

100 γρ. μπαγιάτικο ψωμί, τριμμένο στο μούλτι

1 κ.σ. κατσικίσιο γιαούρτι

4 κ.σ. φρέσκα φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1 κ.γ. κύμινο, τριμμένο

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα, γλυκιά ή καυτερή

1 κ.γ. σουμάκ

1 κ.σ. ξίδι από κρασί

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

﻿Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και ζυμώνουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν και να δημιουργηθεί ένα αφράτο μείγμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα μέχρι να δέσει το μείγμα και να αναμειχθούν τα αρώματα των μπαχαρικών.

Πλάθουμε ομοιόμορφα 8 κεμπάπ γύρω από ξύλινα καλαμάκια ή μεταλλικές βέργες. Ψήνουμε στο γκριλ, σε δυνατή φωτιά, για 5-7 λεπτά από την κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν εξωτερικά αλλά να μείνουν ζουμερά μέσα. Σερβίρουμε τα κεμπάπ ζεστά με μπόλικο ψιλοκομμένο μαϊντανό και λεμόνι.

﻿﻿Tip

Συνδυάστε τα με φρέσκια κόκκινη σάλτσα, ελαφρώς καυτερή, τους ταιριάζει ιδιαίτερα. Επίσης και το γιαούρτι τους πάει, ειδικά αν είναι ανακατεμένο με ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο, ξύσμα και χυμό λεμονιού.

Πηγή: bovary.gr

