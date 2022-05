ΥΠΕΞ: «Είμαστε συντετριμμένοι από το μακελειό στο Τέξας που στοίχισε τη ζωή σε τόσο πολλά παιδιά»

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση των φρικτών πυροβολισμών σε δημοτικό σχολείο στο Uvalde του Τέξας, που στοίχισε τη ζωή σε τόσα πολλά παιδιά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Αυτήν την ώρα της θλίψης, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανάρτηση του υπουργείο Εξωτερικών:

Devastated by the news of the horrific elementary school shooting in #Uvalde, #Texas, that claimed the lives of so many children.

In this hour of grief, we extend our heartfelt condolences to the victims’ families & our deepest sympathies to the people & Gov’t of the #USA pic.twitter.com/A7Lkpf1sZx

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 25, 2022