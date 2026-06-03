Τέλος στα σενάρια συνεργασίας βάζουν Κασσελάκης και Χαριλάου Τρικούπη

Κατηγορηματική και από τις δύο πλευρές είναι η διάψευση των δημοσιευμάτων που ήθελαν τον Στέφανο Κασσελάκη να βρίσκεται σε συζητήσεις για πολιτική σύμπραξη ή μετακίνηση στο ΠΑΣΟΚ. Τόσο το περιβάλλον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισαν σε υψηλούς τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής, βάζοντας οριστικό τέλος στη σχετική παραφιλολογία.

Η απάντηση από το κόμμα Κασσελάκη

Το γραφείο τύπου του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη εξέδωσε ανακοίνωση, απορρίπτοντας τα σενάρια ως αποκυήματα φαντασίας.

Το κόμμα χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα ως «κατασκεύασμα που βασίζεται σε φαντασιώσεις» και υπογραμμίζεται με σαφήνεια ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν μετακινείται και προχωρά αυτόνομα μπροστά.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι όσοι επενδύουν σε τέτοιου είδους φήμες θα απογοητευτούν οικτρά.

«Πόρτα» και από τη Χαριλάου Τρικούπη

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, με κομματικές πηγές να αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες με έντονη ειρωνεία και διάθεση πλήρους αποδόμησης.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ απέκλεισαν αμέσως κάθε ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Στέφανο Κασσελάκη. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τα σενάρια αυτά διακινούνται σκόπιμα στο πλαίσιο εσωτερικών αντιπαραθέσεων της Αριστεράς, ως μια υποτιθέμενη «αντίπραξη» προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Το πολιτικό συμπέρασμα

Η διπλή αυτή διάψευση δείχνει ότι οι γέφυρες μεταξύ των δύο πλευρών είναι ανύπαρκτες. Ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει στην οικοδόμηση του δικού του κομματικού σχηματισμού, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να μείνει μακριά από την εσωστρέφεια και τις ανακατατάξεις του χώρου που προήλθε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Ηράκλειο: Αναπνέει μόνο του και παίζει με τάμπλετ το 3χρονο κοριτσάκι

Κρήτη: Νέα μαζική άφιξη μεταναστών - 182 άτομα αποβιβάστηκαν νότια του Ηρακλείου