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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ράδιο Κρήτη
Νίκος Ανδρουλάκης
clock 16:45 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο studio του Ράδιο Κρήτη και sτην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη θα βρίσκεται αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Είναι η πρώτη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη νέα στρατηγική που υιοθετήθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος την περασμένη Παρασκευή.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να τοποθετηθεί για όλα τα σημαντικά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας και θ' αναπτύξει τις θέσεις του κόμματός του. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί live και από το ekriti.gr.

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