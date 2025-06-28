ΝΔ: 10 χρόνια από τα capital controls - Δεν ξεχνάμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα!

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΝΔ αναφέρεται στα 10 χρόνια από την επιβολή των capital controls με τίτλο. «Δεν ξεχνάμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα!»

Το βίντεο ξεκινάει με το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα με το οποίο αναγγέλλει την διοργάνωση δημοψηφίσματος, παρουσιάζει το κλίμα της ανασφάλειας και του χάους που δημιουργήθηκε στη χώρα με το κλείσιμο των τραπεζών και τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια αναφέρεται στη θέση της Ελλάδας δέκα χρόνια μετά, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης, στην αύξηση των καταθέσεων, στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 3,3%, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος από τα 586 ευρώ το 2015 έφτασε το 2025 στα 880 ευρώ και στην πτώση της ανεργίας που το 2015 ήταν 24,1% και σήμερα στο 8,3%.

10 χρόνια από την επιβολή capital controls - Δεν ξεχνάμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα! pic.twitter.com/EiPT1oBk4p — ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) June 28, 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

