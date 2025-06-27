Σαν σήμερα το διάγγελμα Τσίπρα για το δημοψήφισμα: Πως το "Όχι" έγινε "Ναι"

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 27/06, από την ανακοίνωση της διενέργειας του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα.

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε διάγγελμά του, απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες, ανακοίνωσε την απόφαση του για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ως απάντηση στο τελεσίγραφο των δανειστών.

Ποια ήταν η συνέχεια; Έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο, επιβλήθηκαν capital controls, προκλήθηκε απίστευτος διχασμός στην κοινή γνώμη, ήρθε μία νίκη του «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα, αλλά και μια «κωλοτούμπα» από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου και υπογραφή 3ο Μνημονίου.

Η δέσμευση Τσίπρα ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα

Οι δείκτες των ρολογιών έδειχναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 27ης Ιουνίου 2015, όταν ο Αλέξη Τσίπρας από το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωνε πως η Ελλάδα θα πάει σε δημοψήφισμα και οι Έλληνες έτρεχαν πανικόβλητοι στα ATM να κάνουν ανάληψη όσων χρημάτων μπορούσαν, καθώς οι τράπεζες θα έκλειναν.

Σε δραματικούς τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε χαρακτηριστικά «εδώ και 6 μήνες η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, προκειμένου να εφαρμόσει τη δική σας εντολή, της 25ης Γενάρη», την εντολή όπως τόνιζε «διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη».

Κλείνοντας, είπε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όποιο και αν είναι αυτό. Χαρακτηριστικά ανέφερε στο διάγγελμά του «δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.»

Για την ιστορία το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 61,38% υπέρ του «ΟΧΙ», το οποίο έγινε δεκτό με πανηγυρισμούς στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Κουμουνδούρου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο επιτελείο των ΑΝΕΛ, ενώ οι οπαδοί του Αλέξη Τσίπρα έστηναν χορούς στο Σύνταγμα. Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας παρά το «ΟΧΙ» υπέγραψε το 3ο Μνημόνιο.

Το ερώτημα που τέθηκε στο δημοψήφισμα

Τo δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου και το 61,38% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του «όχι».

Οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να πάνε στις κάλπες και να δηλώσουν ναι ή όχι στο εξής ερώτημα: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ».

