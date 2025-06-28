Μαρινάκης: Δεν ακυρώνεται η προσφορά του Μάκη Βορίδη - Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όταν έρθει η ώρα της Βουλής ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega για τις παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών.

Σε ερώτηση σχετικά με τις παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ζητήθηκαν οι παραιτήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, οι παραιτήσεις δεν έγιναν τυχαία και ο πρωθυπουργός αξιολογεί όλες τις συμπεριφορές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ακόμη πως «λίγες ώρες μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες μαζί με τις παραιτήσεις – στη συνέχεια – των υπουργών στέλνουν ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της παράταξης και της κυβέρνησης και συνολικά στο πολιτικό σύστημα».

Έσπευσε να διαχωρίσει την παραίτηση του Μάκη Βορίδη, λέγοντας πως πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση.

«Αυτοί οι διάλογοι που διαβάσαμε που κάποιοι εξ αυτών είναι βαθύτατα πολιτικά προβληματικοί μας θυμίζουν κατά καιρούς πράγματα που μας είχαν περιγράψει οι παλαιότεροι, σε διηγήσεις και πολλοί έκαναν ότι δεν έβλεπαν, και κόμματα και κυβερνήσεις. Δεν εξαιρώ κανένα κόμμα» σημείωσε.

