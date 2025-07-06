Έξαλλη η Σοφία Βούλτεψη με αγρότη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σας θίξαμε το ΠΑΣΟΚ»

Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθε η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη με τον πρόεδρο Αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμά Μόσχο, όταν ο δεύτερος, μιλώντας στο OPEN, άρχισε να καταγγέλλει πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ που συμμετέχουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθεί απόσπασμα από την έντονη αντιπαράθεσή τους:

Σοφία Βούλτεψη: Αγενέστατος είστε εσείς που μιλάτε έτσι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Αν νομίζετε ότι δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου να κάνετε δικό σας καθεστώς. Εντάξει;

Θωμάς Μόσχος: Είδαμε και το δικό σας καθεστώς, κυρία Βούλτεψη.

Σοφία Βούλτεψη: Κόψτε τους χαρακτηρισμούς. Σας ξέρουμε όλους πολύ καλά.

Θωμάς Μόσχος: Πρέπει να έχετε πολύ θράσος να λέτε στους άλλους «σας είδαμε και εσάς». Δηλαδή με τη δική σας λογική παλιά υπήρχαν δούλοι, πρέπει να επιστρέψουν οι δούλοι; Ή να σας κρεμάνε αυτούς που σας το είπαν στα κανάλια;

Σοφία Βούλτεψη: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εσείς είστε αγενέστατος. Φαίνεται ότι είστε από αυτούς που μεταφέρθηκαν. Αγροτοσυνδικαλιστές, αγροτοβουλευτές, αγροτουπουργοί. Φοβηθήκατε. Σας θίξαμε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι αγενέστατη επειδή λέω τη γνώμη μου.

